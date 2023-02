San Valentino 2023 da Cracco: ecco quanto costa mangiare nel suo ristorante, il menù

San Valentino sta per arrivare ma quanto costa festeggiarlo da Cracco? Se siete a Milano e per questa speciale occasione avete deciso di concedervi un’altrettanto speciale cena dallo chef Cracco ecco cosa dovete sapere per non incorrere in spiacevoli ed inaspettate sorprese una volta giunti al bancone, nel momento di pagare il conto. Il ristorante dello chef stellato Carlo Cracco si trova nella Galleria Vittorio Emanuele, in pieno centro a Milano, circondato dai prestigiosi brand di moda.

Quanto costa mangiare da Cracco per San Valentino?

È apparso di recente, sul sito ufficiale del ristorante, il voucher per partecipare alla cena di San Valentino, la giornata dedicata a tutti gli innamorati del mondo. Il prezzo per cenare da Cracco in questa speciale ricorrenza è di 340 euro per coppia (170 euro a persona). Il menù comprende sei portate con scelta di vini al calice, pizza esclusa. Quest’ultima, ha un costo che non può certo dirsi irrisorio in quanto il celebre impasto, tra i più noti ed apprezzati al mondo, costa ben 25 euro. Prezzo che, a suo tempo, non fu esente da polemiche. Ma torniamo adesso al menù di San Valentino. Il ristorante di Cracco sito in Galleria non presenta solamente l’opzione pocanzi descritta ma offre ai suoi clienti anche altre opportunità.

I dolci e il menù

Ad esempio, c’è una linea di dolci studiata e messa a punto dalla chef Ilaria Caneva. Non mancano poi la ‘Torta di San Valentino’ e i ‘Baci di San Valentino’. Ma quanto costano queste dolci leccornie? I prezzi, rispettivamente, sono di 30 e 19 euro; inoltre, è possibile acquistarli insieme arrivando a risparmiare 4 euro e dunque pagando in totale 45 euro. Ecco invece, cosa offre nello specifico il menù del 14 febbraio. Come antipasti abbiamo: Ostrica e ibisco; Gambero viola tiepido, radicchio e melograno; Uovo soffice, barbabietole e kefir. Passando ai primi e ai secondi troviamo: Riso allo zafferano, ricci di mare e salicornia e Filetto di vitello in crosta, purea di patate e salsa al tartufo. Ecco, infine, il dolce: Dessert di San valentino.