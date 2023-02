San Valentino 2023: cosa regalare e cosa fare il 14 febbraio 2023

San Valentino, la festa di tutti gli innamorati sta per arrivare! Avete già pensato a cosa regalare alla vostra dolce metà? Una lampada personalizzata, un album con delle vostre foto, o ancora, se vi piace viaggiare una gita fuori porta potrebbe fare al caso vostro! Se però siete a corto di idee non preoccupatevi, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di mete imperdibili e che renderanno il giorno di San Valentino ancor più speciale!

Dove andare il giorno di San Valentino

Il weekend lungo di San Valentino è in procinto di arrivare e quale occasione migliore per staccare dalla quotidianità e fare una bella sorpresa al vostro lui/lui? L’Italia è ricca di località suggestive dove poter trascorrere un San Valentino davvero speciale! Ecco alcuni, romantici borghi che proprio non potete perdere: Sirmione, Pienza, Amalfi, Scanno, Civita di Bagnoregio, Gradaria, Rasiglia. Questi piccoli centri vi permetteranno di assaporare un’atmosfera senza pari, lontano dai frenetici ritmi cittadini. Il relax è assicurato. Invece, se preferite trascorrere il giorno di San Valentino in città ecco alcune, imperdibili mete sia in Italia sia all’estero: Venezia, Praga, Parigi, Amsterdam, Budapest, News York, Verona e Vienna. Segnaliamo poi che il 14 febbraio a Londra i musei più belli della città saranno gratuiti.

Alcune, originali idee

Ma non solo viaggi. Davvero numerose le possibilità per sorprendere la vostra dolce metà nel giorno di San Valentino! Se avete bisogno di staccare la spina rilassandovi un po’, perché non approfittate per regalarvi un bel pacchetto relax? Segnaliamo, tra le altre, le terme di Bormio o quelle di Viterbo le quali offrono una bella varietà di terme libere, alle quali si può aggiungere anche un soggiorno presso lo stabilimento privato delle terme dei papi che dispongono anche di una vasca intitolata proprio a San Valentino. In alternativa, per San Valentino è possibile viaggiare in due a metà prezzo sulla ferrovia più romantica del mondo, si tratta della Vigezzina Centovalli che da Domodossola arriva a Locarno. Infine, se volete trascorrere questa magica giornata in un castello vi basterà andare in Umbria, nel castello di Petroia o, se volete varcare i confini nazionali in Cornovaglia c’è un castello dove per una notte vi sentirete proprio come un re e la sua regina.