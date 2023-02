San Valentino 2023 a Roma, dove andare a cena il 14 febbraio: ristoranti e menù

Se siete alla ricerca di una proposta romantica per la sera di San Valentino, la lista dei ristoranti di Roma che fa al caso vostro è a disposizione.

Dove andare a cena a Roma per San Valentino, il 14 febbraio?

Quest’anno il 14 febbraio cade di martedì e, come ogni anno, diversi ristoranti di Roma hanno preparato menu speciali, pacchetti benessere negli hotel per le coppie che vogliono rilassarsi insieme, dessert esclusivi dalle forme inequivocabili e atmosfere romantiche per festeggiare la serata di San Valentino. Non può mancare una buona dose di cibo e bere ad accompagnare l’occasione, da molti sentita come un rituale vuoto e spento, ma festeggiata da molte più persone di quello che si potrebbe pensare.

Ecco quindi una lista dei ristoranti aperti per la serata di San Valentino con le proposte di menu, i prezzi e l’eventuale percorso a degustazione di piatti. Per chi lo desidera, una ricorrenza unica per godersi qualche ristorante fuori dal comune e passare qualche ora in buona compagnia. Ecco la nostra lista di ristoranti tra Roma e dintorni.

Dogma

Per la sera di San Valentino, il ristorante di Piazza Zama specializzato in cucina alla brace è aperto straordinariamente di martedì e propone il suo menu alla carta accompagnato da una proposta di percorso degustazione al costo di 40 euro a persona. In questo caso, è lo chef Gabriele Di Lecce a scegliere per i commensali i piatti, anche sulla base della serata.

Bistrot 64

Dopo il rinnovamento del ristorante nel 2022, la proposta di Bistrot 64 viaggia su due binari. C’è la possibilità di scegliere il menu da 5 portate, con i grandi classici del ristorante, al prezzo di 70 euro a persona, e il menu creativo da 7 portate al prezzo di 100 euro a persona. In entrambi i casi si può decidere di associare il percorso vini alla cena. In più, per chi lo desidera, si possono assaggiare i tre primi della tradizione romana, amatriciana, cacio e pepe e carbonara, accompagnati a uno dei due percorsi. Per chi a San Valentino cerca anche un po’ di veracità.

Terra la griglia by Eataly

Il menu del ristorante che cuoce tutto alla griglia al secondo piano di Eataly Roma è pensato apposta per la sera di San Valentino. Comprende: tonno fritto in crosta di pistacchio con salsa agrodolce piccante; risotto alla barbabietola con gamberi rosa, fonduta di pecorino e aneto; polpo scottato alla griglia con morbido di patate viola, pomodorini semi-secchi e rosmarino fritto e per finire mousse allo yogurt, crumble al cacao e coulis ai frutti rossi. Il costo è di 50 euro a persona esclusi i drink (l’acqua è inclusa).

Dao

Per chi cerca un menu di cucina cinese con piatti inediti per la sera di San Valentino, Dao è un’ottima opzione. Per questa serata in carta troviamo: Xin Rou Bao, bao al vapore ripieno di maiale di cinta senese, bambù e funghi; radici di loto in pastella ripieni di maiale di cinta senese e gamberi; spaghetti di soia con polpa di granchio; mazzancolle al vapore su letto di spaghetti di soia; filetti di branzino in salamoia piccante alla Sichuan accompagnati da verdura cinese saltata. Si chiude con budino al litchi e mousse di riso al cioccolato. Il costo è di 50 euro a persona.

53Untitled

Nel centro di Roma, il menu studiato dal ristorante 53Untitled per San Valentino si chiama “A..mare” e comprende sei piatti di pesce studiati dalla chef Cecilia Moro. Tra questi troviamo: ostrica Gillardeau n.3, gazpacho blanco e hibiscus; ceviche di pescato, leche de tigre, mais e mix di spezie rosse; Katsu Sando al tonno e salsa tosazu; tortellini in brodo di umeboshi ripieni di tonnetto rosso, caviale e salicornia; baccalà, peperoni piquillo e queso. La cena si conclude con il soufflé al cioccolato Vanuari e frutti rossi. Il menu per intero costa 65 euro a persona, escluse le bevande.

Verve Restaurant

Da Verve il menu di San Valentino è un viaggio in un percorso di piatti studiati appositamente per questa occasione. Tra le proposte della serata troviamo: perfect match – istantanee dalla cucina; alici, erbe amare e stracciata di bufala; bottoni liquidi di patate e baccalà; risotto, scampi, midollo e rosmarino; ciriola broccoletti e salsiccia di Monte San Biagio; guancia, carota fondente e passion fruit; pre-dessert; il dessert Kiss your Valentine e il carrello della piccola pasticceria per chiudere in bellezza. Il prezzo del menu è di 85 euro a persona.