San Valentino 2023, cosa fare e dove andare a cena a Roma e nel Lazio: tutte le idee

San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, è ormai alle porte! Una giornata davvero speciale da dedicare alla propria dolce metà e quale modo migliore per festeggiare San Valentino se non con una bella gita fuori porta con tanto di cenetta romantica? Se, tuttavia, non sapete dove andare non disperate! In questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di luoghi suggestivi da visitare e di ristoranti dove poter gustare un’ ottima e romantica cena di San Valentino.

Dove andare a Roma e nel Lazio per il giorno di San Valentino?

Tra i luoghi più belli e suggestivi del Lazio dove poter trascorrere un magico San Valentino troviamo una serie di borghi arroccati sui Monti Sabini ed in particolare le località di Poggio Mirteto, Poggio Catino, Casperia ed ancora, i piccoli centri di Labro,Torri in Sabina e la città perduta di Rocchettine con la sua iconica Rocca Guidonesca. Come non segnalare, in questo nostro romantico tour in vista della festa di tutti gli innamorati, i borghi laziali di Anagni, Alatri, Fiuggi, Ferentino – dov’è, peraltro, la magia della neve renderà il vostro soggiorno ancor più suggestivo – Fumone con il suo caratteristico castello medievale nonché il borgo di Veroli. Ancora, nel cuore dei castelli romani una visita a Nemi non può mancare così come il caratteristico borgo di Castel Gandolfo al quale è inoltre possibile abbinare la visita al lago di Albano. A nord di Roma troviamo invece il lago di Bracciano con il maestoso castello Orsini- Odescalchi ed infine, a Tivoli è possibile visitare le ville storiche quali ad esempio: Villa Adriana, Villa D’Este e Villa Gregoriana. Insomma, la scelta è davvero ampia, non resta altro che mettersi comodi e decidere la località che fa al caso vostro.

I ristoranti per una cena romantica

Dopo aver visitato in lungo e in largo borghi e città, un certo languorino inizierà a fare capolino. Dove fermarsi per una bella cenetta romantica? Roma regala davvero numerose possibilità che renderanno il giorno di San Valentino unico ed irripetibile! Cominciamo dal locale Serre by ViVi, ristorante ospitato nelle serre novecentesche di una storica tenuta ubicata sulle colline di Monte Mario. Invece, se vi piace il sushi allora non potete non provare Sushisen locale dove il connubio tra la tradizione nipponica ed un ambiente sofisticato è sapientemente intrecciato. Ancora, se preferite un’atmosfera familiare vi consigliamo il locale Proloco Trastevere dove il prossimo 14 febbraio sarà possibile gustare il menù Prolove in tre opzioni, quello ‘inclusivo’, quello vegetariana e quello vegano. Concludiamo la nostra rassegna di locali con l’Osteria Fernanda che per la festa degli innamorata promette un menù ricco di estro e passione e il locale Jacopa, nel cuore di Trastevere.