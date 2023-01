San Valentino 2023: tutte le idee regalo originali e romantiche per lei e per lui

San Valentino sta per arrivare, avete già deciso cosa regalare alla vostra dolce metà? Il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati e quale occasione migliore di questa per rivolgere un pensiero speciale al proprio fidanzato/a? Tuttavia, può capitare di essere a corto di idee oppure di ridursi a comperare un regalo all’ultimo momento. Se vi rivedete in uno di questi casi non disperate! In questo articolo abbiamo raccolto una serie di idee regalo originali per lui e per lei che vi permetteranno di fare un figurone il giorno di San Valentino. Non vi resta che continuare a leggere l’articolo, l’effetto sorpresa è garantito.

Perché San Valentino è la festa degli innamorati? Storia e leggenda sul 14 febbraio

Idee regalo originali per San Valentino

Fermo restando che non servono né gesti eclatanti né tanto meno oggetti super costosi per festeggiare l’unione con la vostra dolce metà, tant’è vero che anche un semplice mazzo di fiori o un biglietto possono stupire ed emozionare non poco il fortunato destinatario, ecco quali sono le idee maggiormente apprezzate e gettonate del momento. Per lei un charm Pandora sarà senz’altro un regalo gradito, soprattutto se la vostra ragazza possiede il braccialetto dell’omonima azienda. Così facendo potrà arricchire la propria collezione di ciondoli e ogni volta che guarderà quello che le avete regalato il pensiero rimanderà subito a voi. Un’altra idea regalo originale è la lampada 3D personalizzata, corredata da una foto insieme il regalo sarà davvero in grado di stupire e, perché no, anche di far versare qualche lacrimuccia.

Un intramontabile regalo per San Valentino è senza ombra di dubbio rappresentato dai cioccolatini! Se la vostra lue/lui è amante dei dolci, questo potrebbe essere il pensiero che fa per voi! Continuiamo la nostra rassegna dei migliori e maggiormente originali regali di San Valentino con una bella esperienza relax per due! Quale modo migliore infatti per staccare dalla frenetica routine quotidiana se non con una rilassante giornata in Spa con tanto di percorso relax? Questo regalo potrebbe essere particolarmente gradito anche qualora si desiderasse fare una piccola gita fuori porta. Come non menzionare, poi, tra i regali che potrebbero essere particolarmente apprezzati per la festa degli innamorati anche una semplice ma d’effetto lettera d’amore? D’altronde, si sa, con le parole giuste si può arrivare a toccare il cuore dell’altro anche senza dire niente.

Idee regalo per lui

Veniamo adesso alle idee regalo per lui: un kit da barba potrebbe per essere sempre sistemati potrebbe fare per voi se il vostro fidanzato ama essere sempre in ordine, ancora, un orologio analogico semplice ma elegante potrebbe conferirgli quel tocco glam lasciandolo a bocca aperta una volta scartata la confezione. Invece, tra le proposte un po’ più classiche troviamo: l’intramontabile profumo e un’agenda da lavoro dove potrete lasciare una vostra tenera dedica che renderà quel regalo davvero unico, speciale e personalizzato!