San Valentino, cosa regalare al partner: idee regalo per donna e uomo

San Valentino è una giornata dedicata agli innamorati. Una ricorrenza nella quale le coppie oltre a scambiarsi attenzioni e suggellare le promesse d’amore si scambiano anche un regalino. Un simbolo di quel legame che li tiene uniti nella speranza che sia per sempre. Non sempre è facile, però scegliere il regalo più giusto per la propria dolce metà. Ma gli oggetti tra i quali scegliere sono tanti, andiamo a vedere alcune idee.

Un regalo personalizzato è la scelta più azzeccata

Un regalo personalizzato è una scelta sempre azzeccata. Allora perché non pensare a riprodurre la vostra foto con minimattoncini grazie al foto-costruttore Maorabrick o anche cose estremamente semplici come un bel mazzo di fiori, cioccolatini una cena in un posto romantico, un coupon per coppia, un beauty box. Sembrano tutte idee banali, ma possono essere facilmente personalizzate tanto da renderle speciali per la tua metà.

Cosa regalare al tuo ‘lui’

Meno semplice scegliere un pensiero da acquistare per il tuo lui, ma certo non impossibile, basta fare appello alla fantasia e scegliere tra le varie opzioni il regalo più adatto. Tra le tante idee regalo è possibile scegliere tra: un apribottiglie a forma di canestro oppure calzini da gaming o anche uno Smartwatch per l’attività sportiva e perché no, un caricatore wireless. Considerando quali sono le passioni del tuo ‘lui’ puoi scegliere anche tra: una custodia per dispositivi elettronici, delle cuffie wireless bluetooth, un grembiule da cucina personalizzato, un kit per allenamento in sospensione, una gelette termica per vini e spumanti.

Insomma non perdetevi d’animo e cercate di scoprire quali sono le passioni della vostra dolce metà, in modo da andare a fare acquisti a colpo sicuro. La verità è che non è necessario spendere tanto per far sentire l’altro amato, basta un pensiero che sia finalizzato a farlo sentire la persona più importante della vostra vita.