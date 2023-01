San Valentino, i migliori regali: le idee per il 14 febbraio

Cosa regalare a San Valentino? E’ questa una delle domande più ricorrenti in questi giorni in vista dell’avvicinarsi anche quest’anno della Festa degli Innamorati che ricorre il 14 febbraio. Il tempo è un fattore importantissimo da tenere in considerazione quando si sceglie un regalo per il/la partner, specie per ‘scadenze’ così precise, poiché va sempre calcolato ad esempio l’eventuale tempo di spedizione e consegna (in caso di acquisti online) o la possibilità di non trovare subito l’idea giusta. Di conseguenza è bene muoversi con largo anticipo.

Migliori idee regalo per San Valentino 2023

Ma su cosa orientarsi? Meglio un regalo classico? O un qualcosa di pratico e utile? E ancora: puntare ad un viaggio romantico oppure ad una cena in un ristorante carino? Vediamo allora insieme alcune idee per non farsi cogliere impreparati da San Valentino. La seguente selezioni di articoli e prodotti è stata presa da Amazon, il noto portale di e-commerce online, a questo link.

Smartwatch di ultima generazione – prezzo da 40.00 euro

Calendario dell’avvento Gratta e Vinci a tema – 9.99 euro

T-shirt personalizzabile – 19.99 euro

Peluche con cioccolatini Lindt – 14.99 euro

Orso di rose Teddy Bear – 29.99 euro

Cornice foto albero della vita – 21.90 euro

Gioco di carte Karta per coppie ‘hot’ – 24.99 euro

Tazza personalizzata con foto – 9.90 euro

Swarovski collezione Swa Infinity – 60 euro

Baci Perugina Peluche – 29.99 euro

Coppia di federe personalizzabili – 14.90 euro

Baci perugina classico scatola cuore – 14.99 euro

Charm Pandora Moments – 49.00 euro

San Valentino 2023 a Roma, cosa fare con il partner: tutte le idee romantiche

Cosa regalare a San Valentino idee originali

Ma questi chiaramente sono solo alcuni consigli, peraltro abbastanza trasversali per andare a intercettare i gusti un po’ di tutti e da cui prendere spunto. Se invece preferite orientarvi su qualcosa che non sia un regalo fisico (o magari se non volete fare solo quello) vi consigliamo di leggere la nostra guida su dove andare in Italia a San Valentino con tutti i luoghi romantici da visitare con il proprio compagno/a. Se invece vivete a Roma o comunque nei dintorni, o se, ancora, state progettando un romantico weekend nella città eterna, qui troverete una lista di proposte irrinunciabili su cosa fare nella Capitale con la propria dolce metà.

San Valentino 2023, cosa fare a Roma e nel Lazio: dove andare a cena e tutti gli eventi