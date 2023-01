San Valentino 2023, cosa fare a Roma il 14 febbraio: concerti, mostre e spettacoli, gli eventi in programma

Cosa fare il 14 febbraio 2023 a Roma? Bene, sei nel posto giusto perché in questo articolo troverai tutte le informazioni su eventi, musei, serate e cose da fare per festeggiare San Valentino 2023 a Roma insieme alla persona amata!

Cosa fare a Roma per il giorno di San Valentino 2023

Il giorno più romantico dell’anno si avvicina e a Roma ci sono tantissime cose che puoi fare per festeggiare San Valentino 2023. Quindi se non hai ancora organizzato nulla niente paura, la tua domanda “Cosa fare a San Valentino a Roma?” avrà finalmente una risposta! In questo articolo puoi trovare tutto quello da fare a Roma per trascorrere San Valentino 2023 nel migliore dei modi insieme alla tua metà! Come sempre Roma offre tantissimi modi per trascorrere questo giorno nato per celebrare l’amore nel migliore dei modi. E se cerchi un posto dove trascorrere una giornata romantica insolita e davvero particolare, ci sono tanti hotel romantici vicino Roma dove poter andare per trascorrere San Valentino a contatto con la natura o perché no trascorrere una notte diversa dal solito.

Per gli appassionati di Teatro e Musical Roma è una città unica. Qui sono in programma tantissimi spettacoli sia per gli amanti del repertorio classico lirico, sia per chi vuole fare due risate ma anche per chi vuole passarlo cantando le canzoni più famose dei musical in programma. Ecco gli eventi in programma a Roma il giorno di San Valentino 2023! Questa sezione con gli eventi del 14 febbraio 2023 verrà aggiornata non appena ci saranno nuovi eventi da segnalare. Qui troverai gli eventi in programma dall’11 al 14 febbraio 2023 a Roma.

Gli spettacoli teatrali a Roma per il 14 febbraio

Teatro Brancaccio: Supermagic – Incantesimi (11/02)

Teatro Orione: Che disastro di commedia (11, 12/02)

Teatro Tirso de Molina: Pablo e Pedro in Nozze di Coccio 3.0 (11, 12/02)

Teatro Ghione: Tim Burton Tribute (11/02)

Teatro Sala Umberto: Il compleanno (11, 12/02)

Auditorium Parco della Musica: Nuovo Balletto di Toscana (11/02)

Teatro Ambra Giovinelli: Ferzaneide, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek (11, 12/02)

Teatro Sala Umberto: Recital di Ai Watanabe (12/02)

Teatro Brancaccio: Tutti parlano di Jamie (14/02)

Teatro Sala Umberto: Bloccati dalla neve (14/02)

I concerti musicali

Teatro Ghione: Philip Glass – Concerto per piano (11/02)

Auditorium Parco della Musica: Gatti – Elias Mendelson (11/02)

Teatro dell’Opera di Roma: Aida (11, 12/02)

Traffic Live Club: Bardomagno (11/02)

Auditorium Parco della Musica: Bungaro – Live Concert (11/02)

Auditorium Parco della Musica: Emma Goldman e l’amore (12/02)

Teatro La Nuvola: Dialoghi sinfonici (12/02)

Auditorium Parco della Musica: Mimmo Cuticchio (12/02)

Auditorium Parco della Musica: Calabria Orchestra (12/02)

Auditorium Parco della Musica: Jethro Tull (12/02)

Autidorium Parco della Musica: Igor Levit (13/02)

Le mostre d’arte nella Capitale

Una delle cose più belle da fare in città è sicuramente quella di dedicare una giornata all’arte. Per questo motivo ti consigliamo di visitare un museo. Ci saranno infatti diverse mostre e tanti musei aperti per l’occasione. Quindi perché non dedicare una giornata all’arte? Ecco alcuni da non perdere a Roma anche durante San Valentino 2023!