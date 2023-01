San Valentino 2023 a Roma, cosa fare con il partner: tutte le idee romantiche

Ancora qualche giorno e gli innamorati avranno una giornata dedicata a loro. Il 14 febbraio è prossimo, ma bisogna arrivare pronti a quella data, avendo le idee chiare su cosa fare. Non bisogna andare lontano per godere delle bellezze di una città che offre un’atmosfera suggestiva e romantica, Roma risponde a queste esigenze. Ma cosa si può fare nella Capitale il giorno di San Valentino?

Tante le storie d’amore che si nascondono dietro i numerosi monumenti capitolini. Non solo cultura e archeologia, ma anche vicende di innamorati che si sono consumati tra i resti dell’antica Roma. Fare un viaggio romantico nella Capitale è possibile. Vediamo dove.

Trastevere uno dei quartieri più suggestivi e caratteristici

Trastevere è uno dei quartieri più antichi, ma anche più caratteristici, dove è possibile concedersi una passeggiata nella piazza di San Callisto e Santa Maria in Trastevere visitando magari la chiesa ricca di mosaici e fermandosi poi in una delle trattorie presenti in zona nelle quali è possibile gustare piatti della tradizione romana. E trovandosi nel quartiere come perdesti la vista dal Belvedere del Gianicolo dal quale è possibile godere di uno spettacolo che si apre su tutto il centro di Roma.

Villa Borghese offre agli innamorati una passeggiata tra alberi e fiori. Un’oasi nel centro della città nella quale potrete lasciarvi andare a momenti di intimità e magari anche a una dichiarazione d’amore. Il parco offre uno scenario affascinante alle coppiette. Uno sfondo incantevole per chi si ama.

Fontana di Trevi set della scena romantica de La Dolce vita

Ma Roma è tanto altro ancora. Fontana di Trevi, per quanto sia quasi sempre affollata da turisti, è un passaggio immancabile per una coppietta. D’altra parte è stato set di una delle scene più romantiche del film La Dolce Vita con Anita Ekberg e Marcello Mastroianni. C’è poi anche il Colombario di Pomponius Hylas nel quale sono rappresentate le gesta di Orfeo ed è possibile ammirare alcune scene del suo amore per Euridice. Ci sono poi anche Ponte Sisto dal quale è possibile godere della vista sul meraviglioso spettacolo del Cupolone e Ponte Milvio, celebre come il ponte dei lucchetti apposti da tanti innamorati.