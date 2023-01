San Valentino 2023, dove andare in Italia? Tutti i luoghi romantici da visitare

San Valentino 2023. Il grande giorno sta arrivando. Sia chiaro: l’amore va celebrato tutti i giorni, ma è sempre bello avere una data ufficiale che ce lo ricorda, e un’occasione per dedicarsi completamente al proprio partner senza altre scusanti di sorta. Una giornata tutta da vivere, e forse anche un motivo per fare una piccola scampagnata fuori porta. Quest’anno, forse, non sarà proprio il 14 febbraio 2023 ad essere celebrato, dal momento che cadrà di martedì, quindi nel bel mezzo di una settimana lavorativa. Ma certamente il weekend successivo, sarà possibile recuperare. Se state, dunque, pensando di organizzare un romantico weekend per San Valentino, questo è il posto giusto per voi: noi della redazione vi consiglieremo i posti più romantici e più suggestivi per trascorrere il fine settimana all’insegna dell’amore. Pronti? Continuate a leggere!

San Valentino 2023, le città più romantiche per il weekend: Verona

Partiamo con un grande classico, intramontabile. La città di Verona è storicamente nota per le vicende amorose di Romeo e Giulietta, che riuscirono a rendere eterna la loro passione solamente attraverso la morte. Del resto, Eros e Thanatos, sono stati sempre indissolubilmente legati, come ci ricorda anche la tradizione greca. Per ovvi motivi, dunque, Verona è una tappa ideale per vivere l’amore, con tantissime bellezze storiche ed architettoniche, non solamene la famosa arena. Saranno disponibili anche dei veri e propri ”itinerari d’amore”.

Le Cinque Terre (dell’amore)

Pe chi ama, invece, panorami diversi, nella riviera ligure di levante si trova questo posto mitico e romantico allo stesso tempo, il quale sembra sia stato dipinto da una mano divina e generosa. Le case e le abitazioni sembrano essere fatte di pastello, con bellissimi promontori scoscesi sul more, ambientazioni da sogno e tanto altro ancora. Del resto, il luogo è Patrimonio Unesco dal 1997 e Parco Nazionale dal 1999, tra i Comuni di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

Connubio amore e bellezza a Venezia

Amore e bellezza trovano la loro sintesi ideale proprio nella città di Venezia, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Stiamo infatti parlando della città più bella d’Italia (o era Roma?) che non può essere sintetizzata in un solo articolo. L’atmosfera è superba, i suoi canali sono la sublimazione più assoluta del romanticismo. Se non ci siete mai stati da innamorati, ora è l’occasione giusta per voi.

L’amore ai tempi di….Terni

Ve non lo aspetterete, ma una delle migliori località per trascorrere un fine settimana delizioso e romantico è proprio Terni, e la ragione è molto semplice: è il luogo dove è nato proprio San Valentino, il santo degli innamorati di tutto il mondo, il quale fu consacrato da Papa Gelasio il 14 Febbraio, rendendo in questo modo cristiana l’antica festa della Lupercalia. Inoltre, qui a Terni si organizza ogni anno il “Cioccolentino“.

Tutti i colori dell’amore a Positano

Chiudiamo, infine, questa rassegna ”romantica” con la grande perla della Costiera Amalfitana, dove il nome lascia già intendere le sue origini divine. La città, infatti, è figlia di Poseidone e offre panorami così suggestivi ed iconici, da sembrare finti. Al crepuscolo, poi, il romanticismo non ha eguali. Una cucina meravigliosa, sul mare, con profumi, odori e tante cose meravigliose da scoprire, come ad esempio la Grotta della Porta, e naturalmente il Sentiero degli Dei.