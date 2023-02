San Valentino a Roma, ecco i 10 migliori ristoranti romantici: dove andare il 14 febbraio

Il giorno di San Valentino, quello che per tradizione è dedicato a tutti gli innamorati, sta per arrivare. Abbiamo dato il benvenuto al mese di febbraio, a quello dell’amore. E ora molti stanno già pensando come sorprendere il partner, tra regalini originali, romantici e cene a lume di candela. Siete a Roma e non sapete dove andare? Ecco i 10 migliori ristoranti romantici di Roma, dove poter fare colpo sulla persona che amate e magari… fare una proposta speciale!

Ah, l’amore! Ma chi l’ha detto che fa perdere l’appetito? Il cibo, al contrario, può stuzzicare mille fantasie! Di certo serve l’atmosfera giusta. Se l’occasione è quella importante, in cui si vuole fare colpo, oppure è giunto il momento della fatidica proposta… beh, allora bisogna stare molto attenti a scegliere il meglio del meglio. Tutto deve essere perfetto in questa giornata magica: il menù, gli ingredienti, il modo in cui vengono serviti i piatti, l’atmosfera e, non ultimo, il panorama. E allora, in vista di un appuntamento importante o di una ricorrenza come San Valentino o un anniversario, scegliere un ristorante che sia al top è d’obbligo. Noi abbiamo selezionato le nostre 10 location preferite. Siete pronti?

La Pergola, Via Alberto Cadlolo 101

Si trova nella terrazza dell’hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Ristorante con insignito di tre stelle Michelin e vista mozzafiato sul Colosseo: cosa potreste offrire di più per conquistare la persona del vostro cuore? La cucina raffinata, equilibrata e delicata preparata dallo Chef tedesco (ormai romano d’adozione) Heinz Beck delizierà il vostro palato, mentre il panorama manderà in visibilio i vostri occhi: grazie alle vetrate mobili della terrazza avrete Roma ai vostri piedi in ogni periodo dell’anno.

Imàgo, piazza Trinità dei Monti, 6

A cena fra le stelle: non è solo il claim di questo fantastico ristorante, è ciò che si prova davvero quando si cena guardando il panorama che offre Imàgo: lo skyline di Roma al tramonto lascia il posto a un tappeto di stelle. E se a questo si aggiunge che lo spettacolo è accompagnato da piatti di altissima cucina, che vanta una stella Michelin. Siamo al sesto piano dell’Hotel Hassler, a Trinità dei Monti, il posto perfetto per un’indimenticabile cena romantica. Imàgo è infatti un’esperienza unica nel suo genere, dove la musica di sottofondo e il panorama mozzafiato, uniti al gusto e all’aroma della cucina italiana rivisitata dall’Executive Chef Andrea Antonini, creano un connubio perfetto.

Aroma, Via Labicana 125

Come non mettere Aroma in questa speciale classifica? Già la sua posizione con vista mozzafiato sul Colosseo, all’ultimo piano di Palazzo Manfredi, varrebbe da sola un posto nella top ten, ma se poi aggiungiamo che stiamo parlando di un ristorante con una stella Michelin… ecco qui che è impossibile non valutarlo tra i ristoranti più romantici di Roma. Mangiare mentre si guarda il Colosseo da questa prospettiva è di un’emozione straordinaria. Il palato è intanto soddisfatto dalla sapienza con cui vengono preparati i piatti dallo Chef stellato Giuseppe Di Iorio, tutti con ingredienti di stagione.

Le Jardin de Russie, via del Babuino, 9

Al centro di Roma, all’interno dell’Hotel de Russie, si viene proiettati in una vera e propria oasi con un giardino segreto, perfetto per una cena romantica. D’inverno la sala interna, elegante e raffinata, è la cornice ideale per una serata a due. Qui nulla viene lasciato al caso: dal tavolo, alle candele, al menù, ai vini, fino al servizio impeccabile e cortese. Non fatevi ingannare dal nome: la cucina è italiana ed è creata dal famoso Chef Fulvio Pierangelini, che propone una scelta golosa di piatti locali, tra cui freschi ravioli “cacio e pepe”, gnocchi con burrata, broccoli e acciughe, costine di agnello arrosto servite con fave schiacciate e puntarelle.

Crispi 19, via Francesco Crispi, 19

Restiamo al centro di Roma: tra Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Crispi 19 è un ristorante romantico ed accogliente che fa della cucina di pesce il suo asso nella manica. La cucina mediterranea ed innovativa è caratterizzata dalla presenza di pesce fresco con arrivi giornalieri e da una grande varietà di primizie di stagione. Qui si fa tutto in casa, dal pane alla pasta fresca. Anche le salse, le decorazioni e i dessert sono tutti preparati nella cucina del ristorante con prodotti freschissimi dallo chef Fabio Mancuso con antiche ricette, ingredienti tradizionali e fantasiose innovazioni. L’atmosfera elegante ma cordiale non vi farà sentire imbarazzati e renderà perfetta la vostra serata.

Per me, vicolo del Malpasso, 9

Qui la cena è la cena è romantica e gourmet: a pochi metri dalla pittoresca via Giulia c’è il ristorante stellato di Giulio Terrinoni. Nuova sala che rende il locale ancora più bello, l’entrata di questo ristorante – specializzato in cucina di mare – è circondata da piante rampicanti che danno un’aria decisamente romantica, come la stradina dove sorge. I muri spessi proteggono dai rumori e all’interno l’atmosfera è perfetta per una serata a due grazie alle luci soffuse. La passione che lo Chef Giulio Terrinoni mette nel creare i suoi piatti si trasmette in chi li mangia, per un risultato assicurato.

Marco Martini Restaurant, viale Aventino, 121

Una cena romantica e moderna, preparata da un cuoco stellato ma giovanissimo. Al Marco Martini Restaurant si può gustare una menù fuori dall’ordinario. Primo nella capitale ad aver puntato sulla sinergia tra cucina gourmet e mixology d’autore, permette di assaporare la cucina dello chef Marco Martini accompagnata da cocktail pensati su misura per ogni piatto, nella splendida cornice di una terrazza dalle atmosfere liberty. Uno splendido giardino d’inverno a pochi minuti dal Colosseo e dal Giardino degli Aranci, in cui godere di un’atmosfera raffinata e al tempo stesso informale.

Ciampini a Trinità Dei Monti

Siamo a un passo da Piazza di Spagna: dalla sua terrazza terrazza a Trinità dei Monti questo ristorante ha una vista straordinaria sui tetti di Roma che crea un’atmosfera magica: come potrà la persona che amate dirvi di no? Al panorama, che già da solo vale la serata, si unisce poi la cura dei particolari, la cucina di alto livello con ingredienti selezionati e la gentilezza del titolare Marco Ciampini, sempre attento alla soddisfazione dei suoi clienti

Ambrosia Rooftop Restaurant, via Nazionale 22

Una terrazza da cui si vede in lontananza la cupola di San Pietro, mentre da vicino il campanile di San Paolo. Pochi tavoli, nessuna confusione: qui c’è l’atmosfera ideale per una serata romantica e per una proposta importante. Situato all’ultimo piano dell’hotel Artemide, i piatti sono preparati con cura dallo chef Massimo Gonnella, che nei suoi ravioli, negli gnocchi e nelle fettuccine mette tutta l’arte gastronomica ereditata dalla famiglia. Da non perdere assolutamente il suo delizioso tortino al cioccolato, da gustare guardando la bellezza incantevole di Roma dalla terrazza panoramica che domina la Capitale.

Livello 1, via Duccio di Buoninsegna 25

Qui non ci sono panorami mozzafiato: tutto è affidato al buon cibo. Oltre che al design del locale, che è elegante, dai colori naturali con elementi di terra e di acqua, dall’aria confortevole. Qui il pesce è protagonista, la cucina è di altissimo livello: pur essendo un locale abbastanza nuovo, ha conquistato rapidamente la clientela perché è utilizza solo materie di primissimo livello, creando piatti dal tocco creativo e dal sapore eccezionale. Pane e grissini sono fatti in casa.

Insomma, la scelta è vasta, bisogna solo capire dove andare a cena per sorprendere il partner nel giorno più romantico di sempre, quello di San Valentino!