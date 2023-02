Frasi San Valentino 2023: le citazioni famose e romantiche da inviare per gli auguri

San Valentino, la festa di tutti gli innamorati è alle porte! Quale occasione migliore di questa per stupire ed emozionare la propria dolce metà con delle frasi ed effetto e, perché no, anche delle famose citazioni in grado di arrivare dritto dritto al cuore? D’altronde si sa, delle parole sentite possono emozionare molto più di un costoso regalo. Tuttavia, se siete a corto di idee non preoccupatevi! Per semplificarvi le cose e rendere la giornata di San Valentino ancor più magica in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di frasi romantiche e di citazioni che potranno fare al caso vostro. Le emozioni e qualche lacrimuccia di gioia sono garantite!

Regali per lei San Valentino 2023: ecco le idee originali e romantiche

Le migliori frasi e citazioni da inviare per gli auguri di San Valentino