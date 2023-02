Previsioni meteo a San Valentino: che tempo farà in Italia il 14 febbraio 2023

San Valentino, che tempo farà? Quali sono le previsioni meteo per il giorno più romantico dell’anno? Se dovete ancora programmare la vostra fuga d’amore, oppure volete sapere se le nuvole rovineranno i vostri festeggiamenti, dovete controllare il meteo! Di seguito tutte le previsioni del 14 febbraio per scoprire che tempo farà in Italia.

Previsioni meteo a San Valentino

Queste ultime giornate hanno messo a dura prova tutta l’Italia, con temperature molto basse e venti freddi dovuti a NìKola, il ciclone gelido della Siberia. Questi venti hanno portato ad un drastico abbassamento delle temperature, ma per fortuna il ciclone sta migrando verso il nord Europa proprio in questi giorni. Così lascerà innalzare un po’ le temperature, anche se oggi, domenica 12 febbraio e nei prossimi giorni, qualche nuovo vento porterà precipitazioni e cielo grigio sulla costa adriatica. Nei prossimi giorni ci saranno dei rovesci, ma soltanto in alta quota, in particolare le regioni di Molise, Puglia e Basilicata potranno risentirne. In generale le temperature saranno buone, a bassa quota l’Italia sarà prevalentemente soleggiata, l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia finirà lunedì 13 febbraio, così da rendere il cielo sereno per martedì 14 febbraio, la festa degli innamorati.

Che tempo farà in Italia il 14 febbraio

Sta finalmente arrivando San Valentino, la festa degli innamorati di tutto il mondo. Prima di organizzare qualsiasi uscita fuori è sempre bene controllare sempre il meteo. Generalmente il giorno di San Valentino il clima sarà buono in tutta la penisola, ci sarà il sole e il cielo rimarrà poco nuvoloso, con una temperatura media che si aggirerà tra i 16° e i 18°. Soltanto al nord, soprattutto nella zona della Pianura Padana, potranno esserci nebbie consistenti. La temperatura a Roma avrà la minima a 3° e la massima a 16°. Sarà, quindi, una buona giornata per festeggiamenti anche all’aria aperta! Magari con una passeggiata nel verde, un pic-nic al parco, oppure una gita fori porta a visitare una nuova città, siete pronti a festeggiare l’amore in ogni sua forma?