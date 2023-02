Neve in Italia da Carnevale 2023: ecco dove e fino a quando, le previsioni meteo

I meteorologi non escludono che previsioni per il periodo che va da Carnevale ai primi giorni di marzo abbiano in serbo delle novità per la nostra Penisola e per gli italiani. Che sia prevista neve nei prossimi giorni, magari anche in pianura? Andiamo a vedere cosa dicono gli esperti in merito al prossimo periodo. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Il freddo artico lascia il posto a temperature più miti

Di certo da qualche giorno si sta vivendo una ondata di freddo artico che dovrebbe iniziare ad allontanarsi dalla nostra Penisola già a partire dal prossimo fin settimana, quando è previsto un netto miglioramento con l’arrivo dell’anticiclone che andrà a interessare soprattutto gran parte del Mediterraneo.

Il sole dovrebbe tornare a fare capolino con temperature anche al si sopra della media del periodo a partire dalla seconda decade di febbraio. Sole e temperature decisamente più miti che fanno pensare che sia terminato l’inverno. Ma è così? L’inverno è finito? Nonostante l’ondata di bel tempo che annuncia giornate soleggiate e temperature in salite, la fine del mese di febbraio potrebbe riportare un’altra ondata di gelo proveniente dal Nord Europa.

Gli esperti parlano di ‘stratwarming’ alla fine di febbraio

Gli esperti parlano, però, di “stratwarming” sopra al Polo Nord. Ma in cosa consiste? E cosa comporta per il nostro Paese? Si tratta di un riscaldamento repentino e anomalo della stratosfera terreste che può portare – sempre secondo gli esperti – a un indebolimento e perfino a una divisione del vortice polare in due distinti cicloni che abbassandosi fino alla troposfera possono provocare irruzioni di aria polare sulle nostre latitudini. Ecco fatto che questa previsione ci far ritenere che il mese in corso, seppure ci concederà una tregua, si chiuderà con un’altra ondata di freddo polare che interesseranno tutta l’Europa e non di meno anche l’Italia.