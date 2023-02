Neve in Italia, arriva il picco: ecco dove e quando, le previsioni meteo

Neve in Italia? Le temperature e le previsioni per i prossimi giorni sembrano prometterlo concretamente. Dopo i mesi inconsueti che abbiamo trascorso in autunno e anche, in parte, durante le vacanze natalizie, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali normalmente registrate, ora arriva il contraccolpo. Se fino a qualche settimana fa ancora si urlava all’allarme climatico per le temperature impazzite, ora l’allarme riguarda il freddo il gelo che sembrano non voler mollare proprio la presa sull’Italia, stretta nella morsa di questo inverno che rivelato il suo vero volto.

Neve nel Lazio a febbraio 2023: ecco quando e dove, nevicherà a Roma? Le previsioni meteo

Freddo artico dalla Russia: arriva il picco in Italia

Dunque, stando agli ultimi dati collezionati dalle stazioni meteorologiche, sta per arrivare una grande ondata di maltempo su tutta l’Italia. Il picco di questo inverno è dietro l’angolo, il freddo e il gelo continuano, anche se le giornate in alcune zone della Penisola sono serene, con cieli limpidi e con sole nelle principali ore della giornata. Pare, infatti, che il grande flusso artico russo NìKola stia continuando a raggiungere e flagellare l’Italia dalla Porta della Bora. Di conseguenza, come appare dalle previsioni effettuate da ilMeteo.it le correnti fredde continueranno ad arrivare direttamente dalla pianura del fiume Volga: da quelle parti, inutile dirlo, il freddo è oltremodo disumano. Infatti, il termometro segna -20°C di notte e -10°C di giorno, come spiegano gli esperti che occupano della faccenda.

Allarme per le Isole Maggiori

Le ripercussioni saranno sull’Italia tutta, senza esclusioni di colpi. Ma l’allarme principale riguarda, come anticipato anche nelle giornate scorse, le Isole Maggiori, che potranno essere investite dalla neve. Fiocchi probabili anche sulle spiagge della Sardegna, con un incredibile connubio di mare e neve.

Il dettaglio meteo per giovedì 9 e venerdì 10 febbraio

Nel dettaglio, a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, la nostra Penisola sarà investita dal gelo con neve sulle Adriatiche fin quasi in pianura. Poi, nelle ore successive del pomeriggio un ciclone al Sud, con piogge e prime nevicate su Sicilia e Calabria. Ma l’allerta rimane per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio: si parla di gravissimo maltempo in Sicilia, dove sono attese piogge e nevicate molto abbondanti, con annesso alto rischio alluvionale. Nel weekend, l’alta pressione ritornerà un po’ ovunque.