Neve in Italia a febbraio 2023, ecco le previsioni di Giuliacci

La settimana più fredda dell’inverno è arrivata. E su questo gli esperti non hanno dubbi: gelo, temperature in calo e forse neve, addirittura in pianura. Insomma, l’Italia, da Nord a Sud, dovrà fare i conti con il freddo e le temperature rigide. In alcuni casi, tra l’altro, sarà necessario aprire l’ombrello perché le precipitazioni non mancheranno, anche a carattere nevoso. Ecco, però, tutte le previsioni meteo in Italia per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio.

Che tempo farà secondo Giuliacci dal 7 al 12 febbraio

L’esperto e colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi: le temperature dal 7 al 12 febbraio saranno rigide, ci saranno precipitazioni ed è possibile anche risvegliarsi con la neve in pianura. Ecco, però, tutte le previsioni rilasciate al settimanale DiPiùTv:

Previsioni meteo martedì 7 febbraio 2023

Oggi ci saranno un po’ di nubi, pioggia e nevicate fino a bassa quota al Sud e regioni centrali, adriatiche. Temperature dappertutto in calo e freddo intenso su tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Meteo mercoledì 8 febbraio 2023

Per la giornata di mercoledì, invece, sono previste nuvole al sud e regioni centrali, con poche piogge e nevicate. Bel tempo sul resto d’Italia, ma temperature sempre basse. E rigide.

Che tempo farà giovedì 9 febbraio

Ancora nuvole su gran parte d’Italia giovedì 9 febbraio e nevicate fino a quote basse al nord e regioni centrali adriatiche. Le temperature, spiega Giuliacci, saranno ancora in calo al Sud.

Meteo Italia venerdì 10 febbraio

Ma avviciniamoci al fine settimana. Venerdì 10 febbraio il tempo sarà bello al Nord-Ovest, ma ci saranno nuvole, piogge e nevicate a bassa quota sul versale orientale del Paese. Temperature sempre rigide, poche le variazioni.

Che tempo farà sabato 11 e domenica 12 febbraio

Dopo settimane di duro lavoro, c’è chi non aspetta altro e non vede l’ora di godersi un po’ il fine settimana per staccare la spina dalla quotidianità. E c’è chi, quindi, si sta domandando: che tempo farà? Ci sarà il sole? Sabato 11 febbraio sono previste nuvole su gran parte d’Italia, neve fino a bassa quota al Nord, piogge al Sud e nevicate sui rilievi. Al Sud, però, le temperature saranno leggermente in rialzo. Domenica 12 febbraio, ancora nuvole in Italia, piogge sparse e nevicate sul Centro e alcune zone del Nord. La buona notizia c’è: le temperature saranno in crescita.

Neve a Roma a febbraio?

La domanda di molti, però, è solo una: la neve arriverà ad imbiancare anche Roma? Come ha spiegato l’esperto meteo, il colonnello Mario Giuliacci, sul proprio sito ufficiale, le condizioni meteo sono tipicamente invernali, ma le previsioni per il momento non ‘portano’ neve a Roma. Quello che è certo è che l‘aria gelida attraverserà anche la Capitale, ma di neve ora non se ne parla. Poi, mai dire mai!