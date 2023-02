Previsioni meteo Roma e nel Lazio: freddo e gelo nei prossimi giorni, crollano le temperature

Le temperature alte dei giorni scorsi hanno dato un clima anomalo di primavera, ma le previsioni parlano chiaro: il freddo sta tornando. Il vento gelido NìKola in arrivo direttamente dalla Russia investirà tutto lo stivale, portando con sé un freddo gelido e qualche nevicata anche nel Lazio, ecco dove e quando.

Previsioni meteo Lazio: freddo e gelo

Da lunedì 6 febbraio è previsto un drastico calo delle temperature, soprattutto a causa dell’arrivo del ciclone gelido dalla Siberia. In questi giorni nel Lazio la temperatura media si è aggirata sui 20 gradi, mentre nei prossimi giorni è destinata a calare anche di 10 gradi. L’abbassamento porterebbe ad una condizione delle temperature in linea con il periodo invernale, gli scienziati si mostrano sempre più preoccupati per le temperature in aumento e la crisi climatica. Infatti, questo è uno degli inverni più caldi della storia.

Previsioni meteo Roma domenica 5 gennaio

In tutta la regione il cielo sarà sereno, a Roma ci sarà soltanto qualche nuvola nel pomeriggio, ma non sono previsti rovesci. Se volete organizzare o programmare qualche uscita fuori porta, questa è la domenica giusta! Da lunedì, come già annunciato, arriverà un’altra ondata d’inverno, che potrebbe andarsene soltanto con l’arrivo della primavera. Durante la serata le temperature scenderanno drasticamente, la media nella regione sarà di 12 gradi. Dal 6 gennaio sono previste numerose gelate, anche a bassa quota.

Crollo delle temperature nei prossimi giorni

Da lunedì il ciclone NìKola raggiungerà l’Italia, coinvolgendo tutte le regioni in un calo drastico delle temperature. L’aria gelida del ciclone porterà anche alcune ghiacciate in tutto il centro-nord. Il vento siberiano poi arriverà in nord Europa, tra Berlino e la Svezia. Il vento sarà secco e gelido, incentiverà la nebbia in Emilia e in Lombardia e probabili nevicate in tutta la penisola.