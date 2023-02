Allerta meteo per vento a Roma e nel Lazio: da stanotte crollo delle temperature

Allerta meteo a Roma e nel Lazio da oggi pomeriggio, sabato 4 febbraio 2023. In arrivo forti venti con raffiche fino a burrasca unitamente a mareggiate lungo le coste esposte. E’ questo il contenuto del bollettino diramato nelle scorse ore dal Centro Funzionale Regionale della Protezione civile del Lazio. E sempre nelle prossime ore è previsto un sensibile calo delle temperature. Stanotte è prevista la formazione di ghiaccio nella Capitale e si invita per questo, specie per chi si metterà alla guida, a prestare la massima attenzione.

Previsioni meteo in Italia, arriva l’anticiclone dalla Russia: freddo e neve, ecco dove e da quando

Allerta meteo oggi sabato 4 febbraio a Roma e nel Lazio

L’allerta, di colore giallo, scatterà dal pomeriggio del 4 febbraio e per le successive 24-36 ore. Previsti sul Lazio “venti da forte a burrasca” e “mareggiate lungo le coste esposte” come detto. Le zone di allerta sono state identificate nei bacini del medio Tevere, lungo l’appennino di Rieti, nonché le aree dell’Aniene, e lungo il bacino del Liri.

Previsioni meteo in Italia: che tempo farà sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023, da lunedì nevicate sparse

Previsioni meteo Roma domenica 5 febbraio

L’avviso di allerta meteo si accompagna ad un contemporaneo abbassamento delle temperature che investirà l’area di Roma nelle prossime ore. Già da stanotte è previsto l’arrivo di una nuova ondata di freddo con la possibile formazione di ghiaccio nelle ore notturne e nelle prime ore della giornata. Attesa una minima che oscillerà tra -1 e 2 gradi. Ma come sarà il tempo? Domani nella Capitale, domenica 5 febbraio, è previsto sole per tutta la giornata. La massima toccherà gli undici gradi circa nelle ore più calde. Il bel tempo rimarrà anche nei prossimi giorni accompagnato però dal freddo: anche la prossima settimana, specie di notte, la colonnina di mercurio scenderà attorno allo zero.

Neve a Roma e nel Lazio a febbraio 2023? Le previsioni meteo