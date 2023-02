Neve a Roma e nel Lazio a febbraio 2023? Le previsioni meteo

Dopo un timido inizio, nel corso di queste settimane l’inverno è entrato prepotentemente nella vita di ognuno di noi. Le temperature si sono notevolmente abbassate, gli appena trascorsi giorni della Merla sono stati, come da tradizione alquanto rigidi tra e i fiocchi di neve hanno fatto capolino in diverse città della Penisola. Ma cosa dovremo aspettarci per il mese di febbraio che è appena cominciato?

Possibilità di neve a Roma e nel Lazio a Febbraio?

In particolare, la domanda che in molti si stanno facendo è se nel corso di queste fredde settimane la neve possa arrivare anche a Roma. È raro ma non impossibile che i fiocchi di neve cadano nella Capitale e la loro presenza è da ricercarsi nella variabilità climatica, nelle fluttuazioni del clima che possono, per l’appunto, determinare anche fenomeni nevosi. Proprio nel mese di febbraio si sono registrati nella Capitale le maggiori e più frequenti nevicate e in virtù delle correnti di aria fredda attese nei prossimi giorni, la possibilità che tali eventi possano ripetersi non è da escludersi. Nel corso del mese saranno almeno un paio le occasioni dove le irruzioni di aria fredda potrebbero dar luogo a fenomeni nevosi nel Lazio. Tuttavia, è bene precisare che tali eventi metereologici restano difficilmente prevedibili, pertanto sarà bene monitorare l’andamento delle previsioni meteo per scoprire se la neve cadrà o meno a Roma.

Le nevicate a Tolfa e Caprarola

Nell’attesa di scoprire se la neve imbiancherà o meno la Capitale nel corso delle prossime settimane, come non ricordare le nevicate che a fine gennaio hanno invece fatto capolino in alcuni territori del Lazio. Ne sono un esempio i comuni di Tolfa e Caprarola, dove le abbondanti nevicate verificatesi alla fine del mese di gennaio hanno dato vita ad un paesaggio a dir poco suggestivo e magico!