Giorni della merla 2023 e previsioni meteo a Roma e nel Lazio: che tempo farà

Stiamo entrando nel pieno dei cosiddetti ‘Giorni della Merla’, quelli che da tradizione sono i giorni più freddi dell’anno. In tanti si chiedono se anche in questo 2023 sarà rispettata la tradizione ed effettivamente si tratterà delle giornate in cui si registreranno le temperature più basse.

Prosegue l’ondata di freddo

Prosegue l’ondata di freddo che sta caratterizzando da diversi giorni il meteo della Penisola e del Lazio in particolare. Il weekend prevede un freddo artico con forti gelate sulle pianure e nelle valli interne. Le strade soprattutto nelle prime ore della mattina e in serata saranno ghiacciate, la raccomandazione a quanti devono mettersi alla guida è di prestare la massima attenzione.

Non sono previsti grandi cambiamenti in questo weekend nel Lazio. È, però, annunciata, una nuova ondata di freddo gelido tra Europa centrale e comparto Balcanico che potrebbe coinvolgere non solo le zone Adriatiche ma anche quelle Tirreniche interessando anche il Lazio.

Nuova ondata di freddo anche nei primi giorni di febbraio

La prossima settimana si apre con temperature estremamente basse che annunciano non solo il ritorno del maltempo nel Lazio, con forti piogge, ma anche nevicate. Che sia la volta buona che la neve si affacci anche a Roma? Un desiderio di molti quello tornare a vedere Roma imbiancata. Al momento, però, è prematuro fare ipotesi. Unica certezza è che continuerà a farci compagnia un freddo intenso.

Gennaio sembra, quindi, chiudersi all’insegna del freddo artico e dell’instabilità e anche il mese di febbraio non prevede grandi cambiamenti, almeno nei primi giorni. Il mese, infatti, prenderà il via con una nuova incursione di aria molto fredda e con un conseguente nuovo calo dei valori termici. Una diminuzione della colonnina di mercurio che annuncia altre nevicate. Al momento, comunque, è ancora troppo presto per avere un quadro definito di quello che sarà il tempo a febbraio.