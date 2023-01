Giorni della merla 2023 in Italia, ancora gelo: le previsioni per sabato 28 e domenica 29 gennaio

I giorni della merla, quelli più freddi dell’anno, anche per questo 2023 sono ormai prossimi a venire. Le previsioni meteo per questo fine settimana di sabato 28 e domenica 29 gennaio, infatti, prometto un incremento del freddo e dell’inverno, in barba a tutte le anomalie climatiche che si sono verificate in queste ultime settimane. Di fatto, un vortice depressionario è in arrivo anche sulle regioni del sud con maltempo diffuso: sulla Penisola il clima sarà ancora freddo con temperature in calo nel weekend, per intenderci.

Giorni della merla 2023, arrivano freddo e gelo: le previsioni

E, poi, ancora: aria fredda sul Mediterraneo centrale con un minimo di bassa pressione previsto per le prossime ore. Il maltempo, insomma, è già in arrivo e sarà pervasivo, o quasi, entro la giornata di domani. Molte regioni, nelle prossime ore, saranno interessate da piogge, temporali e anche molta neve sui rilievi. I fiocchi inizieranno a cadere inizialmente a quote medie per poi abbassarsi fino in collina per la serata di giovedì prossimo. Ma il freddo non farà sconti, perché se le piogge saranno diffuse ma non totalizzanti, il freddo invece sarà pervasivo e coinvolgerà tutte le regioni d’Italia. Le temperature, come confermano anche gli ultimi aggiornamenti meteo, saranno al di sotto delle medie dell’ultimo weekend di gennaio. Un fronte di freddo maggiorato, poi, lo si attende proprio per i giorni della merla, ovvero il 29, 30 e 31 gennaio 2023.

Previsioni meteo per sabato 28 gennaio 2023

Vediamo ora cosa ci aspetta per questo imminente fine settimana di sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023. Già a partire dalla giornata di sabato 28 gennaio, dunque, l’inverno alzerà dunque nuovamente la cresta a causa di un fronte di aria fredda che sarà pilotato da una depressione gelida e che darà il suo ingresso in tutto il Paese a partire dalle regioni adriatiche, causando un crollo delle temperature improvviso.

Il meteo per la giornata di domenica 29 gennaio 2023

Per quanto riguarda, invece, la giornata di domenica 29 l’alta pressione dovrebbe tornare a guadagnare maggiore spazio sul nostro Paese e, salvo per ultime precipitazioni al Sud (nevose fino a quote collinari su Puglia e Calabria), il sole potrebbe tornare ad affacciarsi sulla maggior parte delle regioni, anche se le temperature si manterranno piuttosto basse, specie di notte e al primo mattino, con valori ben al di sotto dello zero e con la possibilità di estese gelate in molte città del Centro-Nord.