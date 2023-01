Neve a Roma e nel Lazio, risveglio imbiancato anche a Rieti e Viterbo (FOTO e VIDEO)

La forte ondata di gelo proveniente dai Paesi nordici non ha mancato di riservare sorprese anche nel Lazio e in alcune località di Roma che hanno visto scendere copiosa la neve che in alcuni casi è stata tanta da ricoprire con una fitta coltre bianca strade e giardini. Quali sono le località che oggi si sono svegliate innevate? Andiamo a vedere…

Dove ha nevicato

Alle 11 di stamattina una abbondante nevicata ha imbiancato il Comune di Tolfa, poco dopo alle 11 e 30 la neve a fatto capolino anche a Caprarola, un’abbondante nevicata che ha creato un vero e proprio paesaggio alpino. Come bambini i cittadini si sono scatenati in commenti di gioia sul profilo di Meteo Lazio. “Che bello!” e “Era ora, godiamocela tutta”.

Anche a Sacrofano una fitta coltre bianca ha ricoperto i campi e la vegetazione e a Sant’Oreste, a Rocca di Papa, a Montorio Romano, a Rocca Priora, a Fabrica, a Morlupo sempre in provincia di Roma, Tutte località nelle quali i residenti stanno documentando con fotografie la neve scesa. Mentre da Roma centro i cittadini invocano: “…e falla anche qua un po’ di neve”.

A Roma centro nevicherà?

In tanti si chiedono se le temperature così basse e il freddo intenso di oggi porteranno una nevicata anche a Roma centro? Chissà cosa succederà… aspettiamo e vediamo se il meteo farà questo regalo ai romani che aspettano con ansia che anche le località più centrali della Capitale si imbianchino. E se per il momento nelle zone periferiche di Roma nevica, in centro è previsto tempo instabile con temperature che andranno dai 0 agli 8 gradi. E la pioggia dovrebbe caratterizzare l’intera settimana fino a domenica 29 gennaio prossimo. Per il momento gli esperti non prevedono neve nelle zone centrali di Roma. (Foto e video Meteo Lazio e Tony85)