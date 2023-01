Neve a Roma e nel Lazio, continua a nevicare: ecco dove (FOTO)

La neve nel Lazio continua a cadere, anche in queste ultime ore. Dopo gli ultimi mesi, assolutamente anomali dal punto di vista del clima e delle temperature, ora il freddo è finalmente giunto a farsi sentire. Le temperature hanno subito una brusca diminuzione soprattutto negli ultimi 4. giorni della settimana passata, facendoci sentire nuovamente l’ebbrezza di un inverno regolare sul fronte climatico e meteorologico. Come dicevamo, anche la neve è tornata a farsi vedere. In molti paesi e città del Lazio, le montagne sono ricoperte di una visibile coltre di neve, anche a quote non altissime, comprese tra i 400 e 600 metri. Nella Capitale, però, ancora nessuna traccia della neve. Solamente qualche grandinata isolata, nei giorni trascorsi, che ha fatto sognare per un attimo i residenti della Tiburtina, che credevano fosse arrivata la neve anche da loro. Ma invece, era grandine. Nella Capitale le temperature ancora non consentono di poter sperare nella neve a quanto pare, sebbene di notte alcuni tratti di strada possano ghiacciare, perché le temperature scendono di molto.

Neve e allerta meteo in Italia: ecco quando e quali sono le Regioni a rischio

Neve nel Lazio: fiocchi senza sosta a Ronciglione

Ma basta spostarsi di poco, per poter avere delle tracce concrete del fenomeno. Già verso i Castelli Romani, nei giorni scorsi la neve ha fatto il suo trionfale rientro, provocando anche qualche disagio per le strade e gli automobilisti. Ma il fenomeno continua ancora oggi, lunedì 23 gennaio 2023, in diverse località che vogliamo segnalarvi. Tra le diverse, c’è quella di Ronciglione, come ci dimostra un video di un utente del web, Claudio Fornari, delle ore 10.15 di oggi e riportato anche sulla pagina Meteo Lazio:

La neve ricopre Rieti

Sullo stesso post, poi, scorrendo tra i commenti, un’altra foto appare di un’altra località del Lazio dove la neve sta cadendo generosamente proprio in queste ore, accumulandosi rapidamente e conferendo un tocco di magia a tutto il territorio circostante, stiamo parlando di Rieti. La foto che vi proponiamo è di Mihaela Paolucci, pubblicata nell’ultima mezz’ora:

Vitorchiano, neve e fiocchi nelle ultime ore

Un altro luogo del Lazio che sta diventando molto suggestivo oggi, grazie alle presenza della neve, che continua a cadere anche in queste ultime ore è certamente Vitorchiano, in provincia di Viterbo, nella sezione settentrionale della regione. Ecco il video condivide un utente sul web: