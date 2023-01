Settimana bianca 2023, dove andare: location dove sciare in Italia, offerte e prezzi

Dopo un inizio un po’ timido ecco che il tanto atteso inverno è, finalmente, arrivato! In questi giorni la neve ha fatto capolino in diverse zone della Penisola, inaugurando una volta per tutte la stagione sciistica. Questo per gli amanti della montagna e non solo, significa una cosa ben precisa: settimana bianca. Quale modo migliore per rilassarsi se non grazie ad una bella vacanza sulla neve? Va tuttavia detto che, complici i rincari dell’ultimo periodo, concedersi una pausa sulla neve potrà risultare maggiormente costoso. Ecco per voi una classifica dei posti dove le tariffe potrebbero risultare particolarmente dispendiose.

Neve e allerta meteo in Italia: ecco quando e quali sono le Regioni a rischio

La settimana bianca e il nodo rincari

Considerando i rincari che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando questi mesi, è comprensibile aspettarsi anche un aumento dei prezzi per quel che riguarda il soggiorno in montagna. Infatti, anche i gestori della località sciistiche si sono visti costretti ad aumentare il proprio tariffario in conseguenza agli aumenti generalizzati degli ultimi mesi. Ora, secondo la classifica di Altroconsumo, gli aumenti per gli alloggi sono stimati attorno al 10% in più rispetto allo scorso anno. Attenzionato, tra gli altri, anche il costo dello skipass giornaliero che, sempre secondo gli analisti, è lievitato conoscendo un aumento di circa 10 euro. Ma quali sono le località dove trascorrere la settimana bianca potrebbe risultare maggiormente oneroso?

Le località più costose dove passare un weekend sulla neve

Ecco per voi un elenco dei luoghi dove i costi per trascorrere la tanto attesa settimana bianca potrebbero rivelarsi particolarmente onerosi. Va però detto che tale elenco fa riferimento al costo per skipass di una giornata in alta stagione: