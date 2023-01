Neve a Roma e nel Lazio oggi, le previsioni meteo di domenica 22 gennaio 2023

L’inverno è arrivato da qualche giorno e le temperature hanno subito un drastico calo, arrivando fino a sotto lo zero. Intorno alla capitale, sui Castelli Romani e in provincia di Latina ci sono state abbondanti nevicate in queste notti. Possibili grandinate e ghiacciate anche nella città di Roma. Ma l’ondata di freddo durerà ancora?

Neve a Roma e nel Lazio

La neve nel Lazio è già arrivata da giorni e le colline intorno Roma si sono imbiancate, i mezzi spargisale sono dovuti intervenire immediatamente. Alcuni problemi di viabilità si sono verificati a: Rocca Priora, Rocca di Papa, Carpineto Romano e Castel San Pietro. Stanotte è stata gelida e l’allarme meteo è alta per le nevicate a bassa quota, ci sono anche preoccupazioni per le forti ghiacciate in arrivo su tutto il litorale laziale.

Previsioni meteo Roma per domenica 22 gennaio

Sulla Capitale non sono previste nevicate per i prossimi giorni, ma il ciclone polare che sta investendo l’intera Europa ha sortito i suoi effetti anche fra i cittadini di Roma. I venti gelidi che arrivano direttamente dal Polo Nord hanno fatto registrare le temperature più basse di tutto l’inverno. Questa è un’ottima notizia per il mantenimento degli ecosistemi, anche se in alcune zone coltivate nel Lazio c’erano già state le prime fioriture per l’eccessivo caldo. Queste gelate potrebbero far perdere tutti i frutti, ma gli studiosi ribadiscono che da un punto di vista scientifico non c’è che da gioire. Nella Capitale sono possibili ghiacciate notturne e in prima mattinata, oltre a venti gelidi per tutta la giornata di domenica. Nei prossimi giorni previsti temporali e grandinate. Insomma, siamo solo all’inizio!

Consigli utili per la neve

Chi vive a bassa quota non è abituato alla neve, per questo potrebbe farsi trovare impreparato. Si consiglia di non uscire troppo di casa e di fare molta attenzione alla viabilità. Le catene da neve devono essere obbligatoriamente presenti all’interno del veicolo e i mezzi spargisale stanno già operando sui colli romani.