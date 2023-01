Neve a Roma, le foto più belle della nevicata ai Castelli Romani e Prenestini

Da giorni tutti attendevano la neve a Roma. Ma se nella Capitale è arrivato solo qualche sporadico fiocco bianco in periferia, misto a pioggia e grandine, ai Castelli – ma non solo – un manto bianco ha ricoperto paesi e campagne. L’effetto ottico è davvero spettacolare, anche se i disagi non sono di certo mancati. Nelle zone di Carpineto Romano e Gorga, infatti, oltre 50 automobilisti sono rimasti bloccati sulle strade, all’interno delle loro vetture, proprio a causa della presenza della neve. Sono poi stati salvati grazie a una task force di protezione civile comunale e carabinieri.

La bufera di neve ha colto molte persone impreparate. Le temperature sono infatti scese all’improvviso. Nonostante fosse stata diramata l’allerta meteo, è stato inaspettato il brusco cambiamento del meteo, con temperature che sono scese improvvisamente di 7-8 gradi e che tra questa notte e domani potrebbero arrivare anche a -3 gradi

Le immagini

Ma, appunto, disagi a parte, le immagini scattate ai Castelli Romani sono di indubbio fascino, soprattutto per chi le guarda da lontano. O per chi, invece della neve, in questi giorni ha dovuto combattere con la pioggia, il vento e il freddo, senza però vedere cadere neanche un fiocco bianco. Ecco quindi un video e una carrellata di foto scattate dal nostro inviato Lucio Parlavecchio.