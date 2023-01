Neve a Roma, si scia al Terminillo: riaprono le piste del monte dei romani

Roma. Dopo un inizio un po’ timido l’inverno sembra essere finalmente arrivato. A darne una suggestiva testimonianza la neve, nei giorni scorsi tornata ad imbiancare i monti del Lazio. I magici fiocchi sono arrivati per la prima volta sul Monte Guadagnolo di Roma, dove la stazione meteo da questa mattina segna -0.6°C. Neve anche a Subiaco, sul Monte Livata e sul Terminillo, dove da sabato riapriranno gli impianti di risalita.

Neve a Roma e nel Lazio: dal Monte Guadagnolo al Monte Livata tutto si tinge di bianco (FOTO)

La neve a Roma e l’apertura degli impianti da scii sul Terminillo

L’inizio è stato titubante, incerto, con temperature — durante le da poco trascorse festività natalizie — anomale per il periodo ma adesso la stagione invernale è davvero pronta a prendere il via. Questo per gli amanti della montagna ma non solo, significa una cosa ben precisa: riapertura degli impianti di risalita, non fa eccezione quello del Terminillo, località dove stanotte i fiocchi di neve non si sono fatti attendere. Ma quanto è prevista l’apertura degli impianti? La data da segnare sul calendario è quella di sabato 21 gennaio sia per il Tappeto Togo sia per la seggiovia biposto Carbonaie. In caso di neve abbondante non è da escludere la possibilità di aprire l’impianto della seggiovia quadriposto Terminilluccio che serve le piste di Cinzano e Gisti. Le autorizzazioni necessarie per l’apertura degli impianti suddetti stanno per essere ultimate così da garantire ai visitatori una permanenza in totale sicurezza e all’insegna del relax.

Le previsioni

Un aspetto decisamente importante per chiunque decida di trascorre il fine settimana in montagna è rappresentato senz’altro dalle previsioni del tempo. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è dunque sempre bene dare un’occhiata a che tempo farà. Per quel che riguarda propriamente la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, le previsioni indicato la presenza di rovesci di neve con accumuli che di circa 30 centimetri e temperature intorno ai -2°C / -4°C. Nel corso de