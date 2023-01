Neve a Roma? Ecco cosa dicono gli esperti

Il tanti si stanno chiedendo se con questo calo termico arriverà anche la neve a Roma. Effettivamente si registra un’ondata di aria gelida che arriva dalla Siberia che fa presagire una nevicata anche nella Capitale. Il freddo intenso ha fatto capolino anche in città da ieri, 17 gennaio 2023 e dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore. Ma andiamo a vedere cosa prevedono gli esperti? Nevicherà?

Calo delle temperature

Che la colonnina di mercurio sia scesa, non ci sono dubbi, il calo delle temperature è stata di circa 6° C. Manca, però, una condizione termica vicino allo zero che potrebbe far presagire neve a Roma. L’ultima volta che abbiamo visto la neve nella Capitale è stato a febbraio 2018, precisamente nella notte del 26 quando ne è scesa tanta da creare una coltre bianca che in alcuni casi ha raggiunto anche i dieci centimetri.

Allerta meteo

Invece, per la giornata di oggi, 18 gennaio 2023, è prevista un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale che annuncia possibile rischio idrogeologico con il possibile verificarsi anche di frane e colate di fango anche nel Lazio, le zone interessate sono: Aniene, Bacini costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. Una situazione analoga si registrerà anche in Calabria, Basilicata, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Sardegna.

Gli esperti annunciano pioggia

Anche la giornata di domani sarà all’insegna della pioggia che interesserà tutta la Penisola con maggiore intensità nel Lazio, Toscana, Emilia Romagna. Le temperature sono in netto calo ed è prevista neve al Centro. Venerdì sarà ancora un giorno all’insegna dei rovesci temporaleschi e anche nevicate che dovrebbero interessare Emilia Romagna, Marche e Umbria.

Al momento i meteorologi ritengono che il tempo nel fine settimana dovrebbe migliorare per quanto le temperature dovrebbero essere prettamente invernali. Ma è ancora presto per fare una previsione certa, bisognerà aspettare qualche giorno per avere certezza di cosa succederà sabato e domenica.