Prolungata l’allerta meteo a Roma e nel Lazio: previste piogge e forti temporali, ecco fino a quando

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Lazio proseguirà anche per l’intera giornata di oggi e per quella di domani. Previste forti precipitazioni e temporali che colpiranno praticamente tutto il territorio Regionale. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio cercando di capire fino a quando proseguirà il maltempo.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 17 gennaio e domani mercoledì 18 gennaio 2023

Il bollettino di allerta meteo, lo ricordiamo, era già stato diffuso nelle scorse ore per la giornata di oggi, martedì 17 gennaio 2023. Poco fa tuttavia il Dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha reso noto che l’avviso, sempre di ‘colore giallo’, è stato prolungato per le prossime 24-36 ore, dunque fino a tutto domani.

Previsioni meteo Roma oggi

Per quanto riguarda il meteo di oggi a Roma temporali sono previsti per tutta la giornata. Particolarmente intensi saranno i fenomeni a partire dalle ore 11.00 e almeno fino alle 14.00. La pioggia proseguirà comunque anche nelle ore successive anche se in misura più debole. In serata poi è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo con acquazzoni e forti temporali. Lo scenario rimarrà inalterato fino a notte inoltrata.

Il tempo domani

Che dire invece della giornata di domani 18 gennaio? Per tutta la notte tra martedì e mercoledì i temporali non concederanno tregua così come nelle prime ore del mattino. Forti acquazzoni sono attesi inoltre fino alla tarda mattinata, così come nel pomeriggio. Soltanto in serata poi la situazione migliorerà leggermente ma comunque le piogge, seppur in maniera più debole, continueranno a cadere sulla Capitale.

Previsioni meteo Roma giovedì 19 gennaio 2023

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023. In questo caso sono attese a Roma piogge deboli per tutta la notte tra il 18 e il 19 e anche al mattino. Dopodiché il quadro meteorologico dovrebbe migliorare e da venerdì dovrebbe tornare il bel tempo. Per il weekend inoltre è prevista l’irruzione di aria fredda che provocherà un abbassamento significativo delle temperature. Domenica 22 gennaio sarà ad esempio una delle giornate più fredde registrate sin qui in questo inizio di 2023.

Neve a Roma? Le previsioni meteo dal 16 gennaio 2023, arrivano freddo e temporali