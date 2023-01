Neve a Roma e nel Lazio: dal Monte Guadagnolo al Monte Livata tutto si tinge di bianco (FOTO)

L’inverno sembrava faticare ad arrivare, le festività sono state un po’ anomale dal punto di vista meteorologico. Ora, però, non ha più scuse: è tornato a fare capolino. Così come la neve, che ha imbiancato nei giorni scorsi (e sta continuando a farlo) anche i monti del Lazio. Con la speranza di molti di poter rivedere la neve anche a Roma, proprio come è successo nel 2012, tra il 3 e il 4 febbraio quando la Capitale si è imbiancata. Ed è diventata ancora più magica di quello che è normalmente.

La neve arriva (anche) nel Lazio e sui monti di Roma

La neve, come fanno sapere gli esperti di Meteo Lazio, è arrivata per la prima volta sul Monte Guadagnolo di Roma, sui Prenestini a 1.192 metri, dove la stazione meteo da questa mattina segna -0.6°C. Fiocchi di neve nella notte anche sul Monte Livata, a Subiaco, a circa 1.300 metri di altitudine, e sul Terminillo, dove da sabato, per la gioia di tutti, riapriranno gli impianti di risalita.

Neve anche sul Valico di Forca d’Acero, tra il Lazio e l’Abruzzo, tra i comuni di San Donato Val Comito e Opi. Imbiancato anche Filettino, il comune più alto del Lazio con i suoi 1063 metri, in provincia di Frosinone. Fiocchi nella notte anche a Santopadre, sempre in provincia di Frosinone, che si trova in alta collina a 730-750 metri.

Riaprono gli impianti di risalita sul Terminillo

Ora, finalmente, la certezza c’è: gli impianti di risalita sul Terminillo, il monte amato dai romani, presto riapriranno. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 21 gennaio, quando riapriranno il tappeto togo e la seggiovia biposto carbonaie. Non è escluso, però, che la neve abbondante faccia aprire anche l’impianto della seggiovia quadriposto Terminilluccio, quella che di fatto ‘consente’ di sciare sulle piste Gisti e Cinzano.

Nevicherà a Roma?

La colonnina di mercurio negli ultimi giorni è scesa e su questo non ci sono dubbi: il calo delle temperature, infatti, è stato di circa 6°C. Ma manca una condizione termica vicina allo zero, quindi pensare alla neve a Roma è un po’ difficile. Almeno per il momento. Come si legge sulla pagina social seguitissima ‘per tutti quelli che vogliono la neve a Roma’, potrebbe esserci un nuovo affondo di matrice artica tra il 26 e il 29 gennaio, con tanta neve attesa sull’Appennino, soprattutto in Abruzzo. Niente da fare per la Capitale. Ma mai dire mai.