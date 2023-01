Neve a Roma: fiocchi bianchi in provincia, ecco dove (FOTO)

La colonnina di mercurio è precipitata all’improvviso. Oggi e domani le temperature secondo gli esperti, potrebbero raggiungere anche i -3 gradi. Un clima che ha favorito l’arrivo della prima neve anche nei centri che si trovano alle porte di Roma. In particolare sono i cittadini di Rocca di Papa a segnalare sui social già dalla serata di ieri la prima nevicata che ha iniziato a imbiancare le strade della cittadina.

Dopo la prima nevicata arrivano i commenti dei cittadini sui social

Una notizia alla quale sono seguiti diversi commenti soprattutto di romani che aspettano che la neve cada anche in città, mentre a Lanuvio c’è chi sottolinea: “Tanto freddo ,a per la neve ci vorrebbe un miracolo”. Mentre da Cisterna fanno sapere: “Qui da noi ha grandinato due volte e la seconda ha imbiancato tutto. Ora fa freddo, sicuramente nevica sulle montagne di Cori e Rocca Massima” e anche nel Golfo di Gaeta la neve è arrivata imbiancando le montagne che circondano le cittadine: il Redentore è innevato e nelle prossime ore sono previste altre precipitazioni nevose.

Dove ha nevicato nelle scorse ore

Insomma la dama bianca è attesa un po’ ovunque anche se al momento le segnalazioni di neve arrivano solo dal circondario della Capitale. Ai Castelli Romani, infatti, si registra una leggera spolverata anche ad Ariccia, Albano, Velletri, Monte Porzio Catone e Rocca Priora. Bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime ore, quando è previsto un ulteriore calo delle temperature. Chissà se con la colonnina di mercurio che scenderà sotto lo 0 la neve potrà fare capolino anche a quote più basse e, magari, accontentare quei romani che sperano di vederla tornare in città. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per i territori di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e bacini costieri del sud per le prossime ore a causa di pioggia, ma anche neve tonda. Sono previste nevicate a bassa quota e vere e proprie nevicate anche a bassa quota.