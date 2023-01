Roma Tiburtina si tinge di bianco: grandine sul quartiere

Con il calo delle temperature, anche in maniera drastica, una parte di Roma comincia a tingersi di bianco. Sta succedendo a via Tiburtina, con la strada che si è ghiacciata e tinta di bianco dopo una violenta grandine su tutta la zona. Subito in strada i residenti per immortalare l’inaspettato spettacolo, che almeno sulla Città Eterna mancava da diversi anni.

La grandine tinge di bianco Roma Est

Inaspettato l’arrivo del gelo e soprattutto di strade ghiacciate. A scongiurare questo spettacolo nei giorni scorsi, erano gli meteorologi italiani, che parlavano apertamente di “come mancassero le condizioni climatiche e atmosferiche per la neve a Roma”. Eppure, questa Città ci ha sempre fatto grosse sorprese, oggi compreso. Infatti, intorno alle 16 di questo pomeriggio, 19 gennaio 2023, una forte grandine ha toccato tutto il quadrante del Tiburtino, presente tra il II e IV Municipio di Roma.

Una situazione cha ha spiazzato anzitutto i residenti in strada, che si sono visti cadere dei candidi fiocchi dal cielo. Nel giro di pochi minuti, tutta la zona si è imbiancata. Certo non è neve, ma sempre un bello spettacolo all’occhio lo toglie. Il manto stradale, dal suo colore grigiastro, è diventato magicamente un tappeto di colore bianco, per la felicità soprattutto dei bambini che uscivano in contemporanea dalle scuole locali.

Anche le auto si sono viste coprire da queste scaglie di ghiaccio, che soprattutto si sono posate sui vetri delle varie automobili in sosta nella zona. Il ghiaccio misto ad acqua piovana, si è anche posato sui balconi dei vari appartamenti del quartiere. Non sono emersi disagi per questo inaspettato spettacolo della natura, anche magari in quegli automobilisti romani che non sono abituati a guidare con le strade ghiacciate. In caso incontraste la grandine sul vostro percorso, vi consigliamo di andare piano e soprattutto evitare manovre spericolate sul tratto di strada ghiacciato.