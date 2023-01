Neve nel Lazio, oggi allerta gialla: ‘Nevicate diffuse in serata’. Ecco dove

L’inverno solo su carta, non nella realtà. Almeno fino a poche settimane fa. Ora, invece, tutto, come è giusto che sia per il periodo, è cambiato. E il freddo è arrivato. Così come la neve in alcune zone anche del Lazio, da Viterbo ai Comuni in provincia di Frosinone e Rieti, ma anche il Terminillo, il Monte Guadagnolo, il Monte Livata e il Monte Redentore sono imbiancati. E il paesaggio meraviglia sempre tutti, grandi e piccini. Ma non è certo finita qui perché come hanno spiegato gli esperti questo sembrerebbe essere solo l’inizio. Per la giornata di oggi, infatti, la Protezione Civile della Regione ha diramato un‘allerta gialla per neve. E il rischio concreto di vedere ancora i fiocchi e le strade imbiancarsi c’è.

Meteo, Cori si colora di bianco: cade la neve nel Comune

Ecco dove oggi potrebbe nevicare nel Lazio

Come ha fatto sapere la Protezione Civile della Regione Lazio dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sulla Regione nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati. Ma non solo. Sono previste anche precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone meridionali. Questi fenomeni, spiegano, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Neve a Roma, si scia al Terminillo: riaprono le piste del monte dei romani

L’allerta gialla per neve

Oggi, infatti, è stata diramata un’allerta gialla per neve sulle seguenti zone:

C (Appennino di Rieti)

E (Aniene)

F( Bacini Costieri Sud)

G (Bacino del Liri)

Nevicherà anche a Roma?

Ma la domanda che si fanno in molti è una: i fiocchi cadranno anche a Roma o si tratta di un evento raro? In realtà, come hanno fatto sapere gli esperti di Meteo Regione Lazio, bisogna aspettare ancora un po’ e attendere una nuova irruzione di aria fredda. Ma mai dire mai, chi vuole meravigliarsi e rivedere la Capitale imbiancata dopo anni ci spera ancora.