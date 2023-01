Meteo, Cori si colora di bianco: cade la neve nel Comune

Incanto per i residenti di Cori, che da un’ora stanno vedendo cadere la neve sul proprio territorio. Una vera sorpresa per i cittadini, considerata come la nevicata non era prevista su tutto il territorio laziale. Per i residenti sarà una serata all’insegna della dolcezza e la bellezza, con i fiocchi di neve che invaderanno la cittadina in provincia di Latina e che imbiancherà tutte le strade presenti in questa zona del territorio pontino.

La neve tocca la località di Cori

Sul territorio di Cori, nella provincia di Latina, la neve è cominciata a scendere poco prima di cena. Infatti, i fiocchi sono scesi dal cielo intorno le ore 19.30. Una situazione che quasi nessun residente si aspettava, considerato pure come tanti meteorologi nei giorni aveva escluso nevicate sul territorio laziale. Erano infatti state rovinate le “speranze” dei cittadini con una frase emblematica, ovvero “sul Lazio non ci sono le condizioni climatiche e metereologiche per una nevicata in settimana”.

Ma come abbiamo visto, la natura si diverte sempre a riservarci piacevoli sorprese inaspettate. Allora è arrivata una bella nevicata sul Comune di Cori, che sta gradualmente colorando la realtà comunale tutta di bianco. Un’area natalizia con qualche giorno di ritardo, con i cittadini, soprattutto i più piccoli, che sperano domani di trovare ancora la neve per strada. Una speranza non solo per fare i classici giochi come il “lancio delle palle di neve”, ma anche per fare un bel pupazzo fuori dalle proprie abitazioni.

Come sempre, davanti questa bella nevicata improvvisa sul territorio, automaticamente l’attenzione ricade anche agli automobilisti che dovranno affrontare questo tempo al volante. Come in qualsiasi situazione dove si presenta la neve, è necessaria la massima attenzione alla guida della vostra vettura. Tenete quindi basse le velocità e soprattutto evitate di usare l’automobile, se non in caso di estrema necessità.