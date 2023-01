Neve, bufera a Rocca di Papa: paesaggio completamente imbiancato

Come in diversi Comuni della Regione Lazio, la neve tocca pure Rocca di Papa e l’area dei Castelli Romani. Quella che doveva essere una leggera nevicata, in realtà si sta rivelando una forte bufera, che tra lo stupore dei cittadini locali sta imbiancando tutto il territorio comunale.

Gli aggiornamenti del meteo nel Lazio: forte bufera a Rocca di Papa

Nel Lazio, come si può notare in diverse zone delle varie Province, il freddo è arrivato e in maniera molto forte. Se in diversi territori la neve non si vedrà proprio, specie nella Città di Roma, sulla sua Provincia qualche territorio è già tutto bianco. E’ il caso di Rocca di Papa, ovvero tra quei Comuni, che come Cori nel territorio provinciale di Latina, ha visto l’arrivo di fiocchi di neve nelle ultime 24 ore. Anche qui, in poco tempo il territorio si è completamente imbiancato.

A riprova di ciò. i cittadini hanno trovato, con grande sorpresa, grandi quantità di neve sulla strada, i propri balconi e soprattutto le automobili posteggiate. Una situazione, che a detta di molti, mancava da diverso tempo nel Comune dei Castelli Romano. In tal senso, la neve ha incrementato la propria presenza successivamente all’ora di pranzo. In questo senso, già dalle ore 14.00 una forte bufera ha toccato il territorio.

Per questo motivo e soprattutto per il freddo, tanti cittadini si sono chiusi in casa, a vedere lo spettacolo delle neve che cadeva sul manto stradale dalle proprie finestre nelle abitazioni locali. Come sempre in caso di ghiaccio e neve, consigliamo massima prudenza nell’uscire di casa: fatelo solo per urgenze, perché può essere facile scivolare per strada, senza i giusti scarponi, e farsi male. Stesso identico discorso per gli automobilisti, specialmente quelli non abituati a guidare con il ghiaccio e la neve sul manto stradale: evitate se possibile di utilizzare l’automobile in queste ore.