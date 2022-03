Rocca di Papa, la scuola di calcio accoglie il piccolo Roman scappato dalla guerra

Bambini ucraini tra bombe, fame e freddo: non tutti ce la fanno. Ma uno, di quei pochi bambini fortunati, ha trovato rifugio e amore in Italia, a Rocca di Papa. Il bambino in questione è il piccolo Roman ed è arrivato da Leopoli con la madre. La scuola di calcio dei Canarini di Rocca di Papa, si è dimostrata molto accogliente nei confronti del piccolo bambino integrandolo immediatamente all’interno della squadra.

L’accoglienza dei Canarini al piccolo Roman

Ieri, il piccolo Roman ha svolto il suo primo allenamento sul campo Lionello Gavini indossando la maglia della società calcistica locali: i Canarini. Successivamente, la dirigenza della squadra rappresentata da Fabrizio Brunetti, ha parlato di Roman dichiarando : ” Il sorriso di questo bambino dice tanto su come sia stato contento di poter giocare a calcio con altri bambini della sua età, facendolo distrarre da tutto quello che di brutto sta passando la sua Nazione “. Sui profili social della società calcistica, i Canarini esprimono fortemente la loro gioia nell’aver accolto Roman tra i loro piccoli calciatori. Per l’occasione, si sono recati al campo ad accogliere Roman anche l’Assessore Francesco de Santis e il Presidente del consiglio comunale Bruno Fondi. Ora il piccolo Roman potrà finalmente iniziare una nuova vita lontano dalle bombe e dai suoni delle sirene ma vicino a nuovi amici e nuove persone che si prenderanno cura di lui nel modo migliore possibile.