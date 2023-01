Bufera di neve a Gorga e Carpineto Romano, oltre 50 auto bloccate in strada. Carabinieri e Protezione Civile recuperano le persone, l’appello: “Limitate gli spostamenti” (FOTO)

Neve in Provincia di Roma, non solo bellissime immagini da incorniciare ma anche disagi per i cittadini in molte zone. La bufera che si è abbattuta in queste ore sta provocando infatti diversi problemi nel Lazio, in particolare nelle zone di Carpineto Romano e Gorga. In questo caso diversi automobilisti, sorpresi dall’incessante nevicata, sono rimasti “intrappolati” in strada all’interno delle loro auto. Immediatamente sono state attivate le operazioni di recupero che sono in via di ultimazione in questi minuti. Ma ecco il riepilogo di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi.

Neve a Gorga (Roma), persone bloccate in strada

Il Sindaco di Gorga, Comune di poco più di 600 anime a sud di Colleferro, in Provincia di Roma, ha fatto il punto della situazione intorno alle 18.00: “La protezione civile comunale e i carabinieri della nostra stazione, che ringrazio, stanno procedendo al recupero delle persone che sono rimaste bloccate lungo i tornanti della Sp 91/A. Raccomando a tutti, in accordo con il Comandante dei Carabinieri Capogna, di procedere al recupero delle autovetture nella giornata di domani solo se le condizioni meteo lo permettono e quindi di non avventurarsi al fine di non creare ulteriori disagi. Sono in contatto con la Città Metropolitana di Roma Capitale affinché proceda al più presto alla pulizia della strada che però avrà efficacia solamente quando la neve smetterà di cadere. Grazie a tutti i volontari della protezione civile, al Vice Sindaco Nadia Cipriani, al consigliere Roberto Menichelli per il lavoro costante e sono sicuro che voi tutti capirete l’eccezionalità dell’evento”.



Stando a quanto appreso dalla nostra Redazione sono state circa 12 le auto, per un totale di una quindicina di persone in tutto, rimaste bloccate lungo la SP91 di Gorga ed impossibilitate a proseguire. Grazie al pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri come visto e della Protezione Civile tutti gli occupanti delle vetture sono stati recuperati e risultano in buone condizioni di salute. Non appena possibile sarà disposto il recupero dei veicoli.

Auto bloccate per neve a Carpineto Romano, Carabinieri liberano la strada in attesa dello spazzaneve: “Limitate gli spostamenti”

Più complesso invece lo scenario verificatosi a Carpineto Romano. Qui, lungo la SR609 Carpinetana, si è formato un lungo incolonnamento di auto (40-50 vetture) a causa della forte nevicata. L’intervento congiunto dei Carabinieri, con i Militari che hanno utilizzato delle pale per cercare di togliere i cumuli dalla carreggiata, della Protezione Civile e infine degli spazzaneve ha consentito di ripristinare la circolazione. Anche in questo caso non si sono registrati feriti.

Aggiornamenti nevicata a Carpineto Romano

Il Comune di Carpineto poco fa ha diramato la seguente nota: “È in corso l’intervento del mezzo comunale spazzaneve sulle strade interne principali e secondarie e del mezzo spazzaneve di Astral lungo la SR Carpinetana. Per i pendolari in rientro da Colleferro Cotral sta attrezzando una vettura diretta a Carpineto con le catene da neve. È in corso inoltre l’intervento di spazzamento neve su alcune vie del centro storico. Per eventuali emergenze è aperto il Comune di Carpineto Romano o disponibile la Protezione Civile al numero 3312352762. Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti fino al termine dell’emergenza”.

Neve nel Lazio e in provincia di Roma oggi 20 gennaio 2023

Nella giornata di oggi sono diverse le località finite imbiancate. Ai Castelli Romani è si registrata qualche precipitazione nevosa ad Ariccia, Albano, Velletri, Monte Porzio Catone e Rocca Priora. Più intensi i fenomeno a Rocca di Papa finita completamente imbiancata. Ricordiamo che la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per i territori di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e bacini costieri del sud per le prossime ore a causa di pioggia, ma anche neve tonda. Sono previste nevicate a bassa quota e vere e proprie nevicate anche a bassa quota.