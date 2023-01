Terremoto a Roma: epicentro a Colonna

La scorsa notte, tra sabato e domenica 22 gennaio si è registrata a Roma una scossa di terremoto magnitudo 3.2. Tanta paura soprattutto per i residenti della provincia est della Capitale. Un sisma che ha avuto come epicentro 8 chilometri da Colonna e 9 da Tivoli. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ivg) ha registrato il terremoto e rilevato le coordinate, (lat, lon) 41.9060, 12.7190 ad una profondità di 10 km.

Il tam tam sui social

Le cittadine nelle quali la scossa è stata avvertita con maggiore intensità hanno avviato un tam tam sui social. Il terreno ha tremato “alle 2.47”. Qualcuno non ha sentito nulla, altri hanno sottolineato che è stata tale da “far tremare il letto e svegliarsi, una bella botta” e ancora “Mi sono svegliata sentendo una forte scossa di terremoto, io tutto bene, spero stiate bene anche voi tutti”. Meteo Capitale scrive: “è stato più un boato stile petardo che una scossa classica di terremoto”.

Dove è stata avvertita la scossa

E altri lo hanno avvertito anche in zona San Basilio, ma anche nel quartiere Giardinetti, a La Rustica, a Ponte di Nona, Tibutina, Borghesiana, Tor Bella Monaca. Ma in particolare è stata avvertita a Guidonia Montecelio e Tivoli, a Sant’Angelo Romano. Ma è stata tanto violenta da essere stata avvertita anche in altre località e sono i cittadini a darne testimonianza sottolineando come si sia avverta anche a Frascati a Cretone, a Colle Prenestino, a Porta di Roma. Insomma la terra è tremata tanto da provocare un grande spavento sia a Roma sia in Provincia.

Non si registrano danni

Per fortuna nonostante la grande paura registrata tra i cittadini, soprattutto quelli con abitazioni ai piani alti, dai primi rilievi non sembra si siano registrati danni a persone o a cose. Roma è stata classificata zona sismica, per la prima volta nel 2003, a seguito di uno studio dell’Ingv. Nonostante ciò, non sembra però, che si sia tenuto conto, almeno fino a questo momento, nel piano regolatore. Ed èp stato proprio il 1 gennaio di questo 2023 che è stata avvertita l’ultima scossa di terremoto nella capitale.