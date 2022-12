Terremoto a Roma: scossa a Guidonia, sentito in tutta la provincia

Un scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita a Roma e provincia. Si tratta di un terremoto di magnitudo ML 3.1. La scossa è stata avvertita alle ore 17:35. Il sisma ha avuto epicentro a Guidonia Montecelio (RM), 3 km Sud Est, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9840, 12.7560 ad una profondità di 10 km.

Scossa avvertita fino a Roma

La scossa è stata avvertita chiaramente a Guidonia ma non solo. Immediatamente sui social network la notizia è rimbalzata. In tanti hanno chiesto se il tremore fosse riferibile a un terremoto, ricevendo poi conferma dal INGV, che ha fornito i dati inerenti al sisma. “Una bella botta”, “Sentito fortissimo”, “Stavolta è sicuro”, hanno commentato i vari utenti.

Dieci giorni fa un’altra scossa

La scossa di oggi è la seconda in pochi giorni. il 13 dicembre, infatti, un’altra scossa aveva avuto come epicentro sempre Guidonia. Si era trattato di un sisma con una magnitudo di 2.5 con epicentro, stavolta a 2 km SE da Guidonia a una profondità di 8 km. Il terremoto era stato avvertito anche in quel caso distintamente dai residenti, soprattutto da quelli delle zone limitrofe che con un tam tam sui social.