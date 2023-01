Terremoto a Roma, scossa a Capodanno avvertita nella Capitale

Una scossa di terremoto si è sentita sul territorio della Città di Roma oggi nel primo pomeriggio. La scossa tra i gradi 3.1 e 3.6, è stata sentita dai residenti della Capitale sul territorio romano e la sua Provincia. La scossa è stata avvertita anche nel comune di Guidonia e i paesi limitrofi, in una zona dove già pochi giorni fa si era sentita un’altra scossa di terremoto.

Il terremoto di Capodanno a Roma

La prima scossa è stata avvertita questa notte, l’ultima percepita dalla cittadinanza e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sarebbe avvenuta alle ore 14.07. Qui, si sarebbe manifestata una scossa, con epicentro a 3 km dal Comune di Guidonia Montecelio. Il punto esatto sarebbe a 9 km di profondità, alla latitudine “41.98” e longitudine “12-75”. Come ricordiamo, il territorio di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, era già stato toccato da una precedente scossa di terremoto nei giorni scorsi.

La scossa avvenuto il Primo Gennaio dopo l’ora di pranzo, sentendo le testimonianze dei cittadini è stata percepita non solo nel territorio di Guidonia, ma anche nelle altre realtà provinciali della Città Metropolitana di Roma. Sempre sentendo i cittadini attraverso i gruppi Facebook, il lieve terremoto è stato avvertito anche all’interno del Grande Raccordo Anulare nella città capitolina. Per quello che concerne il territorio del Comune di Roma, un forte botto sarebbe stato avvertito sulla via Tuscolana.

Altre zone interessate dalla scossa, che al momento non avrebbe causato danni se non paura nella cittadinanza, sarebbero i comuni di Tivoli e la zona di Monterotondo. Tra le zone capitoline interessate dalla percezione della scossa, ci sarebbero anche le zone del Centro Storico come San Giovanni. Nella zona est della Città, residenti affermano di aver sentito il terreno vibrare a Cinecittà, Pietralata e i vari quartieri che affacciano sulla via Tiburtina.