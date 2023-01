Neve Roma e nel Lazio, le previsioni meteo per oggi e domani: dove nevicherà e quando

Neve Roma e nel Lazio, fiocchi in Provincia di Roma e magnifici paesaggi imbiancati. Finalmente l’inverno è arrivato e in tantissime località della Regione sono iniziati a cadere i primi fiocchi. In alcuni casi le precipitazioni nevose sono state inoltre davvero abbondanti con la neve che ha ricoperto case, strade e piazze. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Dove continuerà a nevicare? Diamo uno sguardo allora alle ultime previsioni meteo.

Previsioni meteo neve Roma e nel Lazio, dove nevicherà oggi e domani 22 e 23 gennaio 2023

Secondo gli esperti di Meteo Lazio oggi, sabato 21 gennaio 2023, ci saranno cieli molto nuvolosi, coperti sui settori appenninici con neve sino al fondovalle specie sui settori di confine delle Province di Rieti (più consistenti), Frosinone e Roma. Isolate precipitazioni anche sui settori meridionali e settentrionali specie tra pomeriggio e sera e più asciutto sulle aree centrali con qualche schiarita. Le temperature saranno invece stazionarie con qualche risalita nelle massime. Domani invece, domenica 23 gennaio 2023, avremo tempo stabile ma con cieli parzialmente nuvolosi.

Bufera di neve a Gorga e Carpineto Romano, oltre 50 auto bloccate in strada. Carabinieri e Protezione Civile recuperano le persone, l’appello: “Limitate gli spostamenti”

Neve Roma e nel Lazio a gennaio 2023

Ma dove ha nevicato in queste ore a Roma e nel Lazio? La neve, come fanno sapere gli esperti di Meteo Lazio, è arrivata per la prima volta sul Monte Guadagnolo di Roma, sui Prenestini a 1.192 metri, dove la stazione meteo da ieri mattina segnava -0.6°C. Fiocchi di neve nella notte anche sul Monte Livata, a Subiaco, a circa 1.300 metri di altitudine, e sul Terminillo, dove da sabato, per la gioia di tutti, riapriranno gli impianti di risalita. Neve abbondante anche a Campo Staffi, in provincia di Frosinone e a Filettino o ai Castelli Romani. Stamani invece qualche fiocco è arrivato perfino sul mare, come nel caso di Civitavecchia. Non sono mancati poi i disagi: a Carpineto Romano e a Gorga, a sud di Colleferro, la neve ha sorpreso decine di automobilisti rimasti intrappolati con le loro auto lungo le strade. Oltre sessanta persone sono state soccorse dai Carabinieri e dalla Protezione Civile (nessuno è rimasto ferito).