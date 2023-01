Neve a Roma e nel Lazio: le previsioni meteo per il weekend, che tempo farà sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023

Dopo un inizio un po’ timido e con delle temperature decisamente fuori il range stagionale, l’inverno è tornato, finalmente, a fare capolino nella Penisola. Una vivida testimonianza è rappresentata dalle nevicate che in questi giorni stanno caratterizzando gran parte dell’Italia. Diversi i territori imbiancati, a partire dai rilievi del Terminillo, del Monte Livata ed arrivando anche a località come quella di Pennabilli, in Emilia Romagna, caratterizzata da una copiosa nevicata. Ma cosa dovremo aspettarci nei prossimi giorni? Come sarà il meteo nel fine settimana a Roma e nel Lazio?

Meteo in Italia, ancora neve, pioggia e vento: le previsioni a Roma e nel Lazio

Meteo a Roma e nel Lazio, le previsioni per il weekend

Ancora per i prossimi giorni, la nostra Penisola sarà interessata da forti e fredde correnti settentrionali che faranno scendere le temperature e saranno foriere di episodi di maltempo al meridione e lungo il versante adriatico. Al nord prevarrà un clima freddo secco mentre sul versante tirrenico un freddo ventoso ma asciutto. Lungo il versante adriatico saranno invece possibili deboli nevicate sopra i 200-300 metri. Rovesci e temporali possibili anche sulle isole e sulla bassa Calabria. Anche per la giornata di domenica, 29 gennaio, è da segnalare la presenza di correnti fredde settentrionali. Rovesci sulle isole e clima freddo ventoso lungo il Tirreno mentre deboli nevicate sull’Adriatico, dalle Marche fino alle Puglia.

Il tempo nella Capitale

Per quel che riguarda propriamente il meteo nella Capitale, il freddo continuerà a farsi sentire. In particolare, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 gennaio, nelle prime ore del mattino il cielo sarà coperto andando però incontro ad una progressiva apertura ma rimanendo per lo più nuvoloso e caratterizzato dalla presenza di nubi sparse. Per la giornata di domenica invece dopo delle iniziali nubi mattutine, il tempo si schiarirà regalando anche delle schiarite.