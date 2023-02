Previsioni meteo in Italia: che tempo farà sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023, da lunedì nevicate sparse

Previsioni meteo. Siamo arrivati anche questa settimana al giovedì, nel bel mezzo di un inverno che solamente da alcune settimane ha deciso di rivelare la sua vera faccia, lasciandosi alle spalle quel caldo inconsueto che, forse, ci ha abituati fin troppo bene, ma che in realtà era il sintomo di un cambiamento climatico in atto, e forse già irreversibile. Insomma, oggi, gli italiani si preparano al weekend, a trascorre il proprio tempo libero nel migliore dei modi possibili. Ma come saranno le temperature e soprattutto il clima nei prossimi giorni? Se volete scoprirlo, non vi rimane che continuare a leggere questo articolo, con il dettaglio per sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 grazie ai suggerimenti di 3BMeteo.

Neve a Roma e nel Lazio a febbraio 2023? Le previsioni meteo

Previsioni meteo in Italia: sabato 4 febbraio 2023

Nord: Partiamo dal settentrione. I cieli per la giornata di sabato 4 febbraio 2023, saranno parzialmente nuvolosi un po’ ovunque dall’Emilia Romana in su, salvo maggiori addensamenti su Alpi orientali e sulla Liguria di levante. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con massime che toccheranno gli 11 e i 15 gradi al Nordovest.

Centro: Poco nuvoloso nelle regioni centrali, meno rispetto al nord, ma anche in questo caso salvo addensamenti a tratti consistenti su Toscana e Umbria. Poi, nel corso della giornata ci saranno anche delle schiarite. Le massime si stabilizzeranno intorno ai 12-15 gradi.

Sud: nel meridione, invece, la situazione generale è quella di una continua variabilità, con possibili piovaschi entro sera su Puglia, ma anche su Basilicata e Calabria. Altrove, invece, cieli più sereni, con ampie schiarite. Le temperature saranno stazionarie, con massime attestate tra gli 11 e i 16 gradi.

Previsioni per domenica 5 febbraio 2023

Nord: Partiamo sempre dal settentrione. Sul versante nord-ovest, nubi sparse con ampie schiarite soprattutto in riviera ligure. Nubi sparse che si alterneranno a schiarite anche sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Le Alpi centrali, invece, saranno coperte con neve debole o moderata. Sulla parte nord-est, invece, cielo nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta. In generale nubi sparse su tutto il resto del territorio, senza rischio precipitazioni.

Centro: Passiamo al Centro. Anche qui, continua il trend delle nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane soprattutto. Altrove, in questa sezione della Penisola, cielo prevalentemente sereno.

Sud: Per quanto riguarda il Sud, poi, cielo ampiamente sereno sull’adriatico, così come sul litorale ionico. Nubi sparse con ampie e larghe schiarite altrove.