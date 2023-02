Previsioni meteo Neve: crollo delle temperature fino a 15 gradi, ecco dove nevicherà

Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono molto chiare: sta arrivando il ciclone del gelo russo che porterà nevicate in tutta Italia. Si abbasseranno le temperature e sono previsti anche forti venti in tutto l’Appennino. Ecco tutte le info utili da sapere su dove e quando nevicherà.

Previsioni meteo: Neve in arrivo

In questi giorni sembrava quasi primavera in alcune zone d’Italia, con sole e temperature superiori ai 20 grandi. Infatti, gli scienziati sono molto allarmati per le temperature così alte del tutto anomale. Come riporta il meteorologo Mattia Gussoni, nei prossimi giorni arriverà il ciclone gelido NìKola direttamente dalla Russia e già dal pomeriggio le temperature si abbasseranno, con precipitazioni sparse in tutto il sud Italia. In arrivo anche forti venti settentrionali. Il ciclone passerà dal sud, mentre in Piemonte e Lombardia le temperature rimarranno alte, intorno ai 20 gradi. Sulle Alpi sono previsti forti nevicate nei prossimi giorni, pertanto si consiglia la massima attenzione.

L’inverno e il crollo delle temperature

Il freddo ‘vero’ inonderà lo stivale soltanto da domani mattina: il ciclone raggiungerà il centro e il nord Italia, coinvolgendo tutte le regioni in un calo drastico delle temperature. L’aria gelida del ciclone porterà anche alcune ghiacciate in tutto il centro-nord. NìKola poi arriverà in nord Europa, tra Berlino e la Svezia. Il vento sarà secco e gelido, incentiverà la nebbia in Emilia e in Lombardia. Le temperature scenderanno drasticamente: la media si aggira attorno ai 10 gradi.

Dove nevicherà

Data la natura del vento secco russo, secondo le previsioni non ci saranno moltissime nevicate, ma è ancora tutto da verificare. L’allarme neve è scattato anche in Pianura Padana e anche nel Lazio potrebbe verificarsi qualche piccolo fenomeno nevoso e ci saranno forti piogge su tutta la Sardegna. Dopo questa settimana di pieno inverno, le temperature torneranno a salire leggermente. L’allarme per la crisi climatica, infatti, è sempre vigente e sempre più preoccupante.