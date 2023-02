Weekend a Roma, cosa fare con i bambini sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023: gli eventi in programma

Cosa possiamo fare questo fine settimana a Roma, che capiterà il 4 e il 5 febbraio? Abbiamo scelto per voi diversi eventi per questo weekend, dove portare anche i vostri bambini. Infatti, con questa settimana, inizierà il primo fine settimana di febbraio, che oltretutto ci porterà sempre più vicini al periodo di Carnevale.

Cosa fare a Roma questo weekend?

Se ci piace il patrimonio artistico della nostra Città, nulla sarà meglio di visitare i musei, cui l’ingresso sarà gratuito per questo weekend. Infatti sarà possibile accedere ai musei civici e le aree archeologiche di Roma, come sono il Circo Massimo e soprattutto i bellissimi Fori Imperiali. Nei musei statali, riparte anche l’appuntamento mensile con “Domenica al museo”. L’iniziativa prevede un ingresso gratuito al museo ogni prima domenica del mese.

Inoltre, a Roma verrà presentato lo spettacolo “Il piccolo principe”, ispirato al racconto di narrativa dell’autore Antoine de Saint-Exupéry. La rappresentazione teatrale inizierà proprio a Roma, con la messa in scena che andrà dal 1 al 12 febbraio 2023. Ad accogliere l’opera, che all’interno vedrà teatro, musica e tanta fantasia, sarà lo storico palco romano del teatro Sistina.

Alla ricerca di dolcezza

A piazza Re di Roma, arriverà il “Puro cioccolato festival”, dedicato per l’appunto a tutti gli amanti del cioccolato. La piazza vedrà la presenza di maestri del cioccolato, provenienti dall’Italia e dall’estero. Loro prepareranno degustazioni sfiziose per le persone che verranno a trovarli per questo appuntamento romano. Poi la “Roma silenziosa bellezza”, dove al Vittoriano sarà possibile visitare la mostra fotografica di Moreno Maggi, con i suoi scatti della Città durante il periodo di lockdown.

Poi troviamo Ikono, per permettere ai cittadini di immergersi, con location e scenografie, in culture e ambienti provenienti dalle diverse culture, in particolare poi quella giapponese. Infine il Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition, ovvero un catalogo di anatomia umana aggiornata e che verrà esposto presso la Corsia delle Donne di Roma.