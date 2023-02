Neve a Roma e nel Lazio a febbraio 2023? Le previsioni, quando potrebbe nevicare

Ancora sperano i cittadini di Roma di vedere la loro città imbiancata. Per quanto si tratti di un fatto poco consueto, la Capitale nel periodo più freddo ha ricevuto già diverse volte, in passato, la visita della ‘dama bianca’. Le aspettative sono riposte in questi giorni di febbraio e nei primi di marzo, quando le temperature sono previste in calo.

Previsioni per i prossimi giorni

Le temperature, però, almeno in questi giorni, non prevedono di raggiungere lo zero, si aggirano tra i 6 e gli 8 gradi. Anche se non sono esclude altre ondate di gelo che potrebbero portare la neve anche a Roma. Sono stai diversi gli anni nei quali la città è stata imbiancata, l’ultimo in ordine di tempo è stato il 26 febbraio del 2018. Anche se la più abbondante nevicata risale al febbraio del 2012. E, perciò, è proprio nel mese di febbraio che gli appassionati ripongono le loro speranze.

Per il prossimo periodo i meteorologi prevedono ancora freddo. Temperature che fanno ben sperare per tutti gli appassionati di neve che ancora contano che anche quest’anno la neve possa fare capolino a Roma. Per quanto, stando alle condizioni attuali, sembrerebbe improbabile, difficile fare previsioni a lungo termine e quindi non resta che stare a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Gli esperti annunciano due ondate di aria artica in arrivo

Di recente la neve è scesa copiosa nelle zone che circondano la Capitale, come Tolfa e Caprarola, e da lunedì è stato annunciata una forte ondata di freddo per aria di matrice continentale in ingresso dai Balcani sul Lazio. Impossibile, però, dire cosa succederà. Neanche gli esperti fanno previsioni certe a lungo termine. Unica certezza al momento resta l’annuncio di almeno altre due ondate di aria artica che fanno ben sperare per l’arrivo della neve anche a Roma. Staremo a vedere…