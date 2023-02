Neve a Roma a febbraio 2023: ecco quando, le previsioni di Giuliacci

Vedere la Capitale imbiancata è uno spettacolo, che però avviene molto raramente. Svegliarsi la mattina, affacciarsi alla finestra e ritrovarsi davanti i fiocchi di neve è un evento eccezionale a Roma. Ma non certo impossibile. E le nevicate degli scorsi anni, come quella del 2012, ne sono la dimostrazione. Ora, però, che le temperature sono in calo e sta per arrivare un’altra ondata di maltempo, dopo qualche giorno di tregua, la domanda di molti è solo una: la neve arriverà anche a Roma? O bisognerà farne a meno e godersi i paesaggi imbiancati nelle vicinanze? D’altra parte, sul Monte Livata, ai Castelli Romani, ma anche a Rieti e a Viterbo, la neve è già arrivata. Ecco le previsioni dell’esperto Giuliacci per capire se effettivamente anche la Capitale si tingerà di bianco nei prossimi giorni.

Neve a Roma e nel Lazio a febbraio 2023? Le previsioni, quando potrebbe nevicare

Nevicherà a Roma a febbraio?

Come ha spiegato l’esperto meteo, il colonnello Mario Giuliacci, sul proprio sito ufficiale, le condizioni meteo sono tipicamente invernali, ma le previsioni per il momento non ‘portano’ neve a Roma. Ma mai dire mai. Quello che è certo è che alcune fasi gelide caratterizzeranno il mese di febbraio: correnti fredde, temperature in calo. Gelo e neve un po’ ovunque. L’aria gelida attraverserà anche la Capitale, ma di neve ora non se ne parla. Per l’esperto, però, il freddo atteso per i prossimi giorni, a partire da domani, avvolgerà tutto il Paese e le condizioni per vedere i fiocchi bianchi fino a quote molto basse, e lungo il versante tirrenico, dovrebbero concentrarsi in poche giornate.

Le previsioni meteo

Al momento, secondo Giuliacci la possibilità di vedere la neve a Roma è molto bassa, ma non ci resta che aspettare e capire cosa succederà. Quello che è certo, e qui nessuno ha dubbi, da domani bisognerà fare i conti con una settimana di freddo intenso, pioggia, precipitazioni anche nevose con l’irruzione di aria artica che è pronta ad arrivare sulla nostra Penisola. Almeno per un po’ di giorni.

Allerta meteo nel Lazio

Intanto, nel Lazio, da ieri pomeriggio, è allerta meteo di colore giallo. E lo sarà per altre 24 ore. Sono previsti, infatti, “venti da forte a burrasca” e “mareggiate lungo le coste esposte”. A rischio le zone dei bacini del medio Tevere, quello lungo l’appennino di Rieti, ma le aree dell’Aniene e del bacino del Liri.