Meteo Italia, arriva il freddo russo: maltempo e neve, ecco dove e quando

Nei prossimi giorni è previsto in Italia l’arrivo di un‘ondata di maltempo, con neve fino in pianura. Il maltempo arriverà sulla Penisola ad inizio settimana. Dunque, stando alle previsione del Centro Meteo Italia, dopo un fine settimana mite per il periodo – complice i venti di foehn- a partire da oggi si assisterà ad un ritorno verso temperature ed un clima decisamente invernale.

Neve a Roma, arrivano i fiocchi di neve a San Valentino: le previsioni meteo di febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di oggi

In questa domenica, a causa dell’arrivo di fredde correnti artiche provenienti dal Nord Est, è previsto un diffuso calo termico con possibilità di qualche acquazzone lungo le cose del medio – basso Adriatico e sulla Calabria ionica. Inoltre, possibili fiocchi di neve anche in Appennino fino a 200 metri, mentre tra Puglia e Calabria dagli iniziali 300-500 metri fino ai 100 metri della sera. Invece, nel resto della Penisola, il tempo resterà mediamente stabile, eccezion fatta per qualche nube di passaggio. Una tendenza al peggioramento si avrà invece la sera e la notte sulle seguenti regioni: Piemonte, Liguria e Sardegna. Diffuso calo delle temperature con valori massimi che faranno fatica a raggiungere i +10 gradi al nord ma anche lungo i settori adriatici.

L’ondata di freddo

In arrivo, dunque, una nuova ondata di freddo che potrebbe far sentire i propri effetti fino a sabato 11 febbraio. Come rende noto sempre il Centro Meteo Italiano, l’apice dovrebbe venir raggiunto tra lunedì e martedì quando i valori massimi si manterranno diffusamente al di sotto dei +10 gradi, eccezione fatta per le due isole maggiori. Le temperature risulteranno sotto le medie del periodo, localmente, anche di 6/8 gradi che possono arrivare anche a 10 sui settori montuosi. Al centro sud freddo intenso fino a giovedì. Nel complesso, dunque, in tutta Italia le temperature saranno al di sotto della media stagionale con rischio anche di deboli nevicati sui settori adriatici.