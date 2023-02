Neve a Roma, arrivano i fiocchi di neve a San Valentino: le previsioni meteo di febbraio

Le previsioni meteo di Febbraio non sono rassicuranti: siamo nel pieno dell’inverno ed è prevista la neve nel Lazio e a Roma. La capitale si tinge di bianco per San Valentino e le temperature calano drasticamente? Questa sembrerebbe essere l’ipotesi più plausibile, anche se di tempo ce ne vuole e la certezza assoluta non si può avere. Intanto, ecco tutte le previsioni per non farsi cogliere impreparati dai fiocchi di neve durante la giornata più romantica dell’anno. I fiochi andranno a ‘fare da cornice’? Chissà…

Le previsioni meteo di febbraio nel Lazio

Dopo queste giornate particolarmente soleggiate, torna l’inverno con NìKola, un ciclone invernale che arriva direttamente dalla Siberia e porta con sé tutto il freddo russo. Con lui, anche il vento del Burian torna in Europa dopo 5 anni. Da mercoledì le temperature saranno drasticamente in calo e scenderanno fino a 10 gradi in meno rispetto a questi giorni, in cui la temperatura media italiana è stata di 20 gradi circa. Si toccheranno picchi fino a -4°, quindi attenzione alle gelate e portate sempre con voi le catene da neve. Che restano obbligatorie!

Neve a Roma?

L’ultima grande nevicata della Capitale c’è stata proprio in questi giorni 11 anni fa, nel 2012. Tra il 3 e il 5 febbraio tutta Roma diventò bianca e la neve superò anche i 20 cm di altezza. Un’altra nevicata importante c’è stata nel 2018, sempre nella prima metà di febbraio. Questo periodo sembra essere il più propizio per vedere questo fenomeno atmosferico nel Lazio e quest’anno è prevista neve proprio il giorno di San Valentino, ci sarà davvero un’atmosfera tanto magica il giorno più romantico dell’anno?

Fiocchi di neve a San Valentino

Le previsioni meteo del Lazio non lasciano spazio a dubbi: il freddo della Siberia si farà sentire e i venti gelidi porteranno a un drastico abbassamento delle temperature. Non si verificheranno precipitazioni perché questi venti sono secchi e il cielo rimarrà abbastanza limpido. Date le basse temperature, però, non sono escluse nevicate a Roma e nel Lazio nella settimana di San Valentino. Se volete organizzare qualcosa il 14 febbraio, ricordatevi di preferire luoghi chiusi dato il freddo incombente. E chissà…magari davvero la neve imbiancherà Roma!