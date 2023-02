Capodanno cinese 2023 a Roma: domani 5 febbraio maxi evento, attese 2.500 persone

Roma si prepara a festeggiare il Capodanno cinese 2023. Una festa per i tanti abitanti della comunità cinese che oggi vive a Roma, che il 5 febbraio organizzerà i propri festeggiamenti all’interno di piazza Vittorio Emanuele. Domani, infatti, tra le 12 e le 18, i cittadini della comunità cinese svolgeranno la propria festa di Capodanno all’interno dei giardini pavimentati della piazza. Un evento, che secondo le stime degli stessi organizzatori, dovrebbe vedere la presenza di circa 2.500 persone.

Il Capodanno cinese 2023 a piazza Vittorio Emanuele

Gli istituti culturali italiani lo pubblicizzano da settimane: arriva a Roma il Capodanno cinese 2023. Una ricorrenza che verrà. come sempre, effettuata anche quest’anno, a cura della comunità cinese italiana. Scelta nuovamente la location di piazza Vittorio Emanuele nel quartiere Esquilino, in un’iniziativa che promette di portare tanto colore nella zona, ma soprattutto far assaggiare per un giorno la cucina e la cultura cinese.

Secondo la programmazione degli organizzatori della festa, che ospiterà quasi 3 mila persone nella giornata di domenica 5 febbraio, saranno presenti una moltitudine di stand sulla cultura cinese, banchetti legati alla gastronomia e la cucina cinese, oltre a dimostrazioni e soprattutto giochi per intrattenere le persone. Un evento che la comunità cinese apre a tutta la cittadinanza romana e pure i turisti, garantendo il divertimento e la scoperta di una nuova cultura.

Nuovamente, piazza Vittorio Emanuele si dimostra il fulcro del modello di una Roma multiculturale, dove etnie e culture diverse s’incontrano in una sola piazza romana. Il Capodanno cinese 2023 si rivelerà un evento non solo per festeggiare una ricorrenza di un’altra cultura, apparentemente lontana dal nostro Paese, ma soprattutto scoprirla attraverso il divertimento, il dialogo e soprattutto il gioco. Una fotografia perfetta della Roma dell’inclusione, dove i cittadini di diverse culture si riuniscono, parlano, socializzano e soprattutto creano rapporti personali per far vivere il proprio quartiere: in questo caso l’Esquilino.